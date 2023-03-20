«Барса» ожидает давление на судей от «Реала» перед следующим Эль Класико

В «Барселоне» считают, что слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти о судействе были сказаны неслучайно.
В каталонском клубе расценивают это как начало медийной атаки на арбитров перед следующим Эль Класико.
В «Барсе» уверены, что давление мадридцев на судей продлится вплоть до самого матча.
- 5 апреля «Барселона» примет «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании.
- В первом матче в Мадриде выиграли гости со счетом 1:0.
- Вчерашнее Эль Класико на «Камп Ноу» завершилось победой хозяев 2:1.
Источник: Relevo