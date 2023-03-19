Лисакович получил удар в лицо в первом туре чемпионата Белоруссии

Футболист жодинского «Торпедо» Дмитрий Лисакович получил удар в лицо в матче первого тура чемпионата Белоруссии против брестского «Динамо» (1:0).

После свистка на перерыв к Лисаковичу подошел соперник Эдгар Олехнович и нанес удар в лицо. Ему показали прямую красную карточку.

Капитану «Динамо» Олехновичу грозит дисквалификация на четыре матча за агрессивное поведение.