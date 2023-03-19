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  • Лисакович получил удар в лицо в первом туре чемпионата Белоруссии

Лисакович получил удар в лицо в первом туре чемпионата Белоруссии

19 марта 2023, 11:19

Футболист жодинского «Торпедо» Дмитрий Лисакович получил удар в лицо в матче первого тура чемпионата Белоруссии против брестского «Динамо» (1:0).

После свистка на перерыв к Лисаковичу подошел соперник Эдгар Олехнович и нанес удар в лицо. Ему показали прямую красную карточку.

Капитану «Динамо» Олехновичу грозит дисквалификация на четыре матча за агрессивное поведение.

  • Лисакович – брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича и полузащитника махачкалинского «Динамо» Руслана Лисаковича.

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Источник: «Бомбардир»
Белоруссия. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест Олехнович Эдгар Лисакович Дмитрий
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