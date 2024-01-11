Глава «Нафтана»: «Панюков сдержал слово: не пьет, но курит по пачке в день»

Председатель белорусского «Нафтана» Дмитрий Бондарчук рассказал, что его форвард Андрей Панюков перед подписанием контракта обещал не пить алкоголь.

– Ну а с Панюковым намучились?

– Нет. Андрея отлично помню еще в пору его выступления в Литве. Я был неплохо знаком с Костей Сарсания – футбольным отцом Панюкова. Мы даже общались по телефону за пару дней до его смерти. Причем он тогда нормально себя чувствовал. А Андрей – очень талантливый футболист. Так получилось, что первый матч в Литве он проводил как раз против нашего «Тракая». Это было в феврале 2015-го в составе «Атлантаса» из Клайпеды. И сразу же – покер! В этой команде был тогда и другой российский форвард – Макс Максимов. Он затем играл у нас в «Тракае», а сейчас выступает в премьер-лиге России – в рядах «Факела». Так вот их двоих Сарсания, тренировавший тогда «Атлантас», выпускал как джокеров – и они делали результат. Просто феерили!

Ну а когда сейчас Панюков оказался в «Нафтане», меня волновал только один вопрос – будет ли он пить. Мы с ним договорились, что не будет. И я могу сказать, что он слово сдержал. Если и выпивал, то не больше остальных. Андрей просто курит много – пачку в день. Спрашиваю: «Андрей, что ты делаешь?» А он мне: «Я если курить не буду, то вообще играть не смогу». А так, ему большое спасибо. Мнение Панюкова для многих ребят было авторитетным. Он и тренерскому штабу помогал, пока играл. Понятно, что в командных действиях – это минус один игрок на поле. Станет в центральном круге – и ждет. Но если мяч к нему туда попадает, то он быстро отдает его на фланг и бежит предлагать себя для следующей передачи. Отдал – открылся. Была задача – доставить ему мяч в штрафную. А уж там он знает, что с ним делать.

Если бы у нас был повыше класс других ребят, если бы тот же Кириленко почаще мяч отдавал и не перетягивал одеяло на себя, если бы Тимур Пухов побольше и поинтереснее комбинировал с парнями, то эти связки работали бы еще ярче. И тогда у Панюкова, несомненно, было бы еще больше голов.