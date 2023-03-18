«Жена не обиделась»: Тарасов – о своих словах, что женщинам можно «дать леща»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил свои слова, что женщине, если она не беременна, можно давать «небольшого леща».

Позднее Тарасов говорил, что не жалеет о сказанном.

«Мою фразу перекрутили. Никто не думал, что это так выльется. Мы все посмеялись. Никто не воспринял всерьез. Жена не обиделась.

Всегда выкручивают, следят за нами. Значит, интересно. Я спокойно отношусь. Я не позволю себе женщину ударить. Но жесткие шутки люблю», – сказал Тарасов.