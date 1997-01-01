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Тарасов: «Мои слова, что женщине можно дать леща? Не скажу, что жалею. Я такой, я футболист»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил свои слова, что женщине, если она не беременна, можно давать «небольшого леща». Он сказал, что это «тупой юмор».

«Не то чтобы я жалею. Я такой. Я футболист, я в школе не учился. У меня тупой юмор. Я никогда не бил жену», – заверил Тарасов на ютуб-канале «Осторожно: Собчак».

  • 35-летний Тарасов без клуба с прошлого года.
  • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
  • В 2013-2017 годах Тарасов провел 8 матчей за сборную России, забил гол.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1997

    kvm 12 минут назад

    Бузова ойкнула...

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    Рейтинг: +111

    kostilio 56 минут назад

    о, давно его не слышно было)) сейчас начнет хрень всякую молоть )) как всегда

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    Рейтинг: +2387

    фанат джигурды 1 час назад

    А мог бы быть тренером в одном клубе...

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