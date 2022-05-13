Тарасов: «Мои слова, что женщине можно дать леща? Не скажу, что жалею. Я такой, я футболист»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил свои слова, что женщине, если она не беременна, можно давать «небольшого леща». Он сказал, что это «тупой юмор».
«Не то чтобы я жалею. Я такой. Я футболист, я в школе не учился. У меня тупой юмор. Я никогда не бил жену», – заверил Тарасов на ютуб-канале «Осторожно: Собчак».
- 35-летний Тарасов без клуба с прошлого года.
- Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
- В 2013-2017 годах Тарасов провел 8 матчей за сборную России, забил гол.
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Источник: Бомбардир.ру