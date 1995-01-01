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    Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к женщинам.

    Футболист и его супруга Анастасия Костенко приняли участие в съемках шоу музыканта T-Killah. В ходе программы Тарасов рассказал о взаимоотношениях с женой.

    «Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Беременная она или не беременная. Пока не беременная, вообще может получить сразу. ***, леща такого небольшого, может?», – сказал Тарасов.

    «Нет», – ответил T-Killah.

    «Почему нет?» – удивился футболист.

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

    Источник: YouTube-канал T-Killah

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +147

      111Hunter111 18 минут назад

      Про красную зону это к Какорину и Мамаеву.

      0
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      Рейтинг: +4052

      paracetamol 20 минут назад

      Нефутбольная тема. Что там о победе кляч?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6357

      FanatSerj 35 минут назад

      жаль что с Бузовой развелся, ей явно крепкой мужской руки не хватает, уже всей стране мозг вытрахала своим творчеством, а так бы получила своего "леща" и успокоилась )))

      3
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      Рейтинг: +6546

      derrik2000 > FanatSerj 28 минут назад

      Так, видимо, потому и развелись Тарасов с Бузовой, что она "леща схватила" как тебе такой вариант? ))

      1
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      Рейтинг: +4581

      ivan-football-fan 46 минут назад

      Клиника... Неандерталец..Срочно к своим..в г.думу

      3
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      Рейтинг: +1355

      klim2m 51 минуту назад

      У жен футболистов новый тренд )) получить золотого леща-все пополам )))

      0
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      Рейтинг: +8157

      KLIM777 1 час назад

      главное подкат не получить сзади, когда будешь ловить вертолеты после очередной пьянки

      0
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      Рейтинг: +1887

      lordmrv 1 час назад

      Вот что мужик за пустой треп может как минимум отхватить леща, я понимаю. Но чтобы на женщину свои грабли поднять... Как то сильно опустился этот футболер в моих глазах.

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      Рейтинг: +4581

      ivan-football-fan > lordmrv 48 минут назад

      а..что? Был ...ВЫСОКО?))+

      0
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      Рейтинг: +6100

      mihail200606 1 час назад

      Джентльмен..

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      Рейтинг: +1269

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Продолжай и дальше утешать себя.

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      Рейтинг: +4581

      ivan-football-fan > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 48 минут назад

      ))+

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