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  • Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

7 ноября 2019, 15:17
30

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к женщинам.

Футболист и его супруга Анастасия Костенко приняли участие в съемках шоу музыканта T-Killah. В ходе программы Тарасов рассказал о взаимоотношениях с женой.

«Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Беременная она или не беременная. Пока не беременная, вообще может получить сразу. ***, леща такого небольшого, может?», – сказал Тарасов.

«Нет», – ответил T-Killah.

«Почему нет?» – удивился футболист.

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

Источник: YouTube-канал T-Killah
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (30)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573129428
Продолжай и дальше утешать себя.
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lordmrv
1573130178
Вот что мужик за пустой треп может как минимум отхватить леща, я понимаю. Но чтобы на женщину свои грабли поднять... Как то сильно опустился этот футболер в моих глазах.
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FanatSerj
1573132138
жаль что с Бузовой развелся, ей явно крепкой мужской руки не хватает, уже всей стране мозг вытрахала своим творчеством, а так бы получила своего "леща" и успокоилась )))
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111Hunter111
1573133179
Про красную зону это к Какорину и Мамаеву.
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Я - легенда
1573135178
У Тарасова есть красная зона, как и у женщин - красные дни календаря? ))
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Боцман59rus
1573136843
...морда лица,соответствует содержанию черепной коробки. Обычно внешность обманчива, но в данном случае, дебильное выражение витрины, полностью отражает интеллектуальный,врожденный уровень, а образованием, т.е. полученными знаниями, там и не пахнет.
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Asbjorn
1573137105
ума как у Бузовой ,жаль что разбежались
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polt
1573137955
Мудилоид. Это наш будущий депутат.
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BAIv
1573141614
Прямо брат Кличко, мэром Москвы его срочно
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Viper for CSKA
1573147069
Господи, и ведь кто-то за подобных дегенератов замуж выходить умудряется. Красная зона у него, тебя бы на нормальную зону отправить, чтоб ряд граждан тебя воспитали.
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