Тарасов: «Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к женщинам.

Футболист и его супруга Анастасия Костенко приняли участие в съемках шоу музыканта T-Killah. В ходе программы Тарасов рассказал о взаимоотношениях с женой.

«Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Беременная она или не беременная. Пока не беременная, вообще может получить сразу. ***, леща такого небольшого, может?», – сказал Тарасов.

«Нет», – ответил T-Killah.

«Почему нет?» – удивился футболист.

32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.

1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»