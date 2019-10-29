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  • Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

29 октября 2019, 12:29
53

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Откуда такая любовь к Путину?

– Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел, ты знаешь, когда и после какого события.

– Когда тебя спросили про Путина зимой, ты ответил: «Мне нравится, как он правит страной». А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?

– Наверное, есть. Много что. Но он наш президент, и я его люблю.

– Расскажи о трех претензиях к Путину.

– Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

– Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 миллион бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?

– А что, Путин виноват?

– Я тебя спросил.

– Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?

– В целом по России.

– Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить, – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов – Путину: «Желаю здоровья и терпения для преображения нашей страны»

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (53)
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BRO_football
1572343782
Молодец! Так много хорошего про Путина наговорил, сразу видно в Госдуму хочет
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Viper for CSKA
1572345691
Ну а собственно, почему бы Тарасову не поддерживать того, кого не следует называть, чтобы за вами не пришли? Да по идее гражданин-футболер должен ежедневно на него молиться, как и все его коллеги, куча актеров, популистских политиков и остальной никчёмной и бессмысленной публики. Где бы они ещё, кроме как в нынешней РФ, получали такие деньги за свою никому не нужную деятельность, да ещё и так бездарно выполняемую.
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wobaekat
1572347162
Глупый человек. Место в госдуме обеспечено.
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diadushka
1572348370
"угодные лизоблюды" - опора нынешней власти!
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vka1970
1572349232
Некоторых почитать, спать плохо будешь. Царь у нас хороший, а вот бояре сволочи.Ха-ха.3 раза. А не с его ли ведома эти бояре творят что хотят.Задумайтесь.
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SEREGA 64
1572350026
А ТАКИЕ БАРАНЫ КАК ХОЛУЙ БУЗОВ В ДУМИ И СИДЯТ ТРЕПЛО КРЕМЛЕВСКОЕ ВЕЗДЕ СВОИХ ХОЛУЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА НАСАЖАЛ ВСЕ ГУБЕРНАТОРЫ МЕРЫ ВСЕ ХОЛУИ ПУТИНСКИЕ И ОН НЕ ЧЕГО ВСЕ ЭТО ТРЕПЛО ЗНАЕТ НА ВОЙНУ ДЕНЬГИ ЕСТЬ НА ДЕТЕЙ НЕТ ВСЕ ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ МИЛЛИАРДЕРЫ И МИЛЛИОНЕРЫ И НЕ КАК НЕ ПОДАВЯТСЯ
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Great Tartaria
1572355324
проплаченый ублюдок этот Бузов... ему б зарплату 15-17 тыщ деревянных давали, а потом про любовь спрашивали
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kolyma999
1572355532
Тарасов я так считаю человек не бедный.Отправить его в качестве свободного агента куда нибудь в деревню,на годик.Например трактористом с з.п 5000р.в месяц.Много не потеряет,а в голове может что то и прояснится.
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cska-62
1572357921
Такие персонажи были всегда… Увы, и будут! Он восхвалял сначала «брови», Затем «пятно с залысины»: Язык привык лизать с любовью Тех, кто еще не списанный… Январь 1993
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zigbert
1572359545
Вот такие люди и попадают в депутаты. Какая уверенность во всем и осведомленность.
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