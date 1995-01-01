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    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

    – Откуда такая любовь к Путину?

    – Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел, ты знаешь, когда и после какого события.

    – Когда тебя спросили про Путина зимой, ты ответил: «Мне нравится, как он правит страной». А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?

    – Наверное, есть. Много что. Но он наш президент, и я его люблю.

    – Расскажи о трех претензиях к Путину.

    – Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

    – Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 миллион бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?

    – А что, Путин виноват?

    – Я тебя спросил.

    – Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?

    – В целом по России.

    – Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить, – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    Тарасов – Путину: «Желаю здоровья и терпения для преображения нашей страны»

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии40
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      Рейтинг: +363

      SEREGA 64 6 минут назад

      А ТАКИЕ БАРАНЫ КАК ХОЛУЙ БУЗОВ В ДУМИ И СИДЯТ ТРЕПЛО КРЕМЛЕВСКОЕ ВЕЗДЕ СВОИХ ХОЛУЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА НАСАЖАЛ ВСЕ ГУБЕРНАТОРЫ МЕРЫ ВСЕ ХОЛУИ ПУТИНСКИЕ И ОН НЕ ЧЕГО ВСЕ ЭТО ТРЕПЛО ЗНАЕТ НА ВОЙНУ ДЕНЬГИ ЕСТЬ НА ДЕТЕЙ НЕТ ВСЕ ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ МИЛЛИАРДЕРЫ И МИЛЛИОНЕРЫ И НЕ КАК НЕ ПОДАВЯТСЯ

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      Рейтинг: +9330

      vka1970 20 минут назад

      Некоторых почитать, спать плохо будешь.
      Царь у нас хороший, а вот бояре сволочи.Ха-ха.3 раза.
      А не с его ли ведома эти бояре творят что хотят.Задумайтесь.

      1
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      Рейтинг: +479

      ARTHUR19 > vka1970 13 минут назад

      Верно подмечено.

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      Рейтинг: +1549

      Axe111 23 минуты назад

      Красиво вылезал черт

      2
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      Рейтинг: +1831

      Борат 29 минут назад

      да просто ты, чертила ватная, дальше своего носа не видишь.
      полстраны в нищете, олигархов с каждым годов всё больше...
      полицаев на душу населения столько никогда не было, как сейчас...

      6
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      Рейтинг: +479

      ARTHUR19 > Борат 8 минут назад

      Если он реально так думает, а не хочет подлизать зад, то он просто потерял связь с реальностью.
      Скорее всего, он рассуждает следующим образом, я добился славы и денег, потому что я много тренировался и за счет своих стараний, я сейчас безбедно живу. А раз другие не живут дорого-богато, то значит они мало трудились.
      Да в принципе что можно говорить о человеке, который жил с Бузовой.
      Подтверждением моим словам может служить тот же самый поступок с майкой. Вот чего он этим хотел добиться? Это больше повод для гордости для политиков и военных стратегов, чем для футболиста. Он что Крым сам захватил в одиночку?

      0
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      Рейтинг: +1902

      diadushka 34 минуты назад

      "угодные лизоблюды" - опора нынешней власти!

      3
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 35 минут назад

      Всегда говорил, что у футболиста на всю жизнь рабочий инструмент - это явно не голова.
      Я бы очень внимательно почитал его ответ на вопрос корреспондента, а что он думает о категорическом императиве Эммануила Канта, которое им подробно исследовано в труде под названием "Критика практического разума".
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +603

      wobaekat 54 минуты назад

      Глупый человек. Место в госдуме обеспечено.

      5
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      Рейтинг: +4252

      ivany4 1 час назад

      То, что он поддерживает и уважает Путина - его выбор. За что Тарасова критиковать или ненавидеть. На вкус и цвет - товарищей нет.
      То, что он не может обосновать свои ответы, то же его проблемы. Век живи, век учись. И если кого-то оцениваешь, будь готов объяснить почему и как.
      Если говорить о статданных, то это все от "лукавого", кто, по каким критериям и как считает. Так например, по последним данным, рейтинг Путина вырос до 60 с чем-то процентов. А до этого был от 36% до 48%. Как такое может быть? Ответ прост. Такие вопросы нужно обсуждать на специальных ресурсах.
      У нас же спортивный ресурс. Но когда нет новостей, или лень их искать - пиши абы-что, народ и повалит.)))
      Да и еще, на эту тему видимо те высказываются, у кого все хорошо и кому всего хватает, иначе почему они обсуждают какой-то источник ютуб-канала, а не работают.

      1
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      Рейтинг: +18503

      VVM1964 > ivany4 1 час назад

      " Да и еще, на эту тему видимо те высказываются, у кого все хорошо и кому всего хватает, иначе почему они обсуждают какой-то источник ютуб-канала, а не работают " - при этом и ТЫ здесь ))) , отчего не на работе ? )))

      2
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      Рейтинг: +1902

      diadushka > ivany4 31 минуту назад

      рейтинг вырос потому, что главу росстата поменяли на такого же "удобного" лизуна, как и тарасов, а не потому, что все резко ни с того, ни с сего полюбили царя

      1
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      Рейтинг: +544

      Из Твери Леха 1 час назад

      "Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы." (С) Только вместо графа -футболист, а вместо управдома - депутат))

      3
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      Рейтинг: +2817

      vgarakh 1 час назад

      Боже мой! Какой же он оказывается глупенький мальчуган , неужели Бузова ему ничего не объяснила- что такое достойная с человеческой точки зрения жизнь и от кого она зависит в нашей стране. Жаль парнишку, жаль.

      3
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      Рейтинг: +18503

      VVM1964 > vgarakh 59 минут назад

      Когда он будет в Госдуме заседать - еще больше пожалей , а лучше себя и нас , потому что там таких большинство ((((((

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