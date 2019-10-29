Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Откуда такая любовь к Путину?

– Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел, ты знаешь, когда и после какого события.

– Когда тебя спросили про Путина зимой, ты ответил: «Мне нравится, как он правит страной». А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?

– Наверное, есть. Много что. Но он наш президент, и я его люблю.

– Расскажи о трех претензиях к Путину.

– Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

– Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 миллион бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?

– А что, Путин виноват?

– Я тебя спросил.

– Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?

– В целом по России.

– Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить, – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».

32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.

1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов – Путину: «Желаю здоровья и терпения для преображения нашей страны»