Тарасов – Путину: «Желаю здоровья и терпения для преображения нашей страны»

Конечно, сейчас-то все преобразится. За 19 (считай 20) лет ничего не преобразилось, а тут вдруг преобразится. Что-то ты не умный совсем, Бузов.
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения президента страны Владимира Путина.
«С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», – написал Тарасов.
- Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 67 лет.
- Тарасов в данный момент находится в статусе свободного агента. 1 июля истек срок его контракта с «Локо».