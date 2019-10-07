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    Тарасов – Путину: «Желаю здоровья и терпения для преображения нашей страны»

    Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения президента страны Владимира Путина.

    «С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», – написал Тарасов.

    • Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 67 лет.
    • Тарасов в данный момент находится в статусе свободного агента. 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11832

      bset 10 минут назад

      Конечно, сейчас-то все преобразится. За 19 (считай 20) лет ничего не преобразилось, а тут вдруг преобразится. Что-то ты не умный совсем, Бузов.

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