Реакция Дани Алвеса на развод с женой: он не ест целыми днями

Стала известна реакция бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса на развод с женой, который она инициировала в одностороннем порядке.
Бразилец тяжело принял новость. Он опустошен, нервничает и иногда целыми днями отказывается от еды.
Алвес не ожидал такого поступка от жены, которую по-прежнему любит. Он рассчитывал, что супруга будет его поддерживать.
- Жена игрока Джоана Санс накануне опубликовала эмоциональное письмо на тему развода.
- Алвес находится под арестом по делу об изнасиловании. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
- По версии следствия, спортсмен в декабре изнасиловал девушку в ночном клубе.
Источник: Cuatro