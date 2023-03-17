Реакция Дани Алвеса на развод с женой: он не ест целыми днями

Стала известна реакция бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса на развод с женой, который она инициировала в одностороннем порядке.

Бразилец тяжело принял новость. Он опустошен, нервничает и иногда целыми днями отказывается от еды.

Алвес не ожидал такого поступка от жены, которую по-прежнему любит. Он рассчитывал, что супруга будет его поддерживать.