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    Реакция Дани Алвеса на развод с женой: он не ест целыми днями

    Стала известна реакция бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса на развод с женой, который она инициировала в одностороннем порядке.

    Бразилец тяжело принял новость. Он опустошен, нервничает и иногда целыми днями отказывается от еды.

    Алвес не ожидал такого поступка от жены, которую по-прежнему любит. Он рассчитывал, что супруга будет его поддерживать.

    • Жена игрока Джоана Санс накануне опубликовала эмоциональное письмо на тему развода.
    • Алвес находится под арестом по делу об изнасиловании. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
    • По версии следствия, спортсмен в декабре изнасиловал девушку в ночном клубе.

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    Источник: Cuatro

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    17.03.2023 20:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 1 час назад

      прошла любовь, завяли помидоры

      0
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      Рейтинг: +5703

      TOMSON 3 часа назад

      Она и поддерживала и верила до последнего.
      Люто все спустить в унитаз ради синьки и баб про которых и не вспомнишь через пару месяцев.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101300

      sv1969 3 часа назад

      Что имеем не храним! Потерявши плачем!

      2
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