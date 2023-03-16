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    Жена Дани Алвеса сообщила о разводе с футболистом: она написала эмоциональное письмо

    Джоана Санс, жена экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, объявила в соцсетях о разводе с футболистом.

    Санс опубликовала эмоциональное открытое письмо к 39-летнему бразильцу, который находится под арестом по делу об изнасиловании.

    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Игрок находится в тюрьме с января.
    • Он 4 раза менял показания.

    «Я бы хотела, чтобы строки, написанные здесь, были о любви и счастье, но это не так.

    Это были ужасные месяцы, не самые тяжелые в моей жизни, потому что мне приходилось сталкиваться с многим, но очень темные и болезненные. Чувство одиночества снова постучалось в мою дверь. Тысячи безответных «почему». Я выбрала своим спутником жизни человека, который в моих глазах был идеальным.

    Он всегда был рядом, когда я больше всего в нем нуждалась. Он всегда поддерживал меня во всем, всегда подталкивал меня к развитию, всегда был любящим и внимательным. Мне так трудно смириться с тем, что этот человек смог разбить меня на тысячу кусочков.

    Я думаю, что мне потребуются годы жизни, чтобы забыть о том, как он смотрел на меня, как будто я была самой невероятной в мире.

    Я настолько человечная, что, несмотря на боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним. Я останусь с ним, но уже в другом качестве. Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что любовь забывается, либо заблуждается, либо не любил по-настоящему. Пришло время перейти к следующему этапу», – говорится в письме Санс.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1921

      lek! 16 часов назад

      Один раз не пи..аз , подумаешь )

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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 16 часов назад

      На бомбардире есть редакционный раздел "Бабская вобла".
      Главноечтобы закусывали. А то с каждым разом, бабы все страшней и страшней.
      :))))

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 16 часов назад

      Бомбардир,может сделаете параллельный сайт для всего этого?Это не футбол,а куй знает что!!!

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      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n 17 часов назад

      Жаль не по английски...

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      Рейтинг: +19127

      Cleaner 17 часов назад

      А то она раньше не знала, что ее муженек ходит налево...(

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