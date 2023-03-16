Жена Дани Алвеса сообщила о разводе с футболистом: она написала эмоциональное письмо

Джоана Санс, жена экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, объявила в соцсетях о разводе с футболистом.

Санс опубликовала эмоциональное открытое письмо к 39-летнему бразильцу, который находится под арестом по делу об изнасиловании.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.

Игрок находится в тюрьме с января.

Он 4 раза менял показания.

«Я бы хотела, чтобы строки, написанные здесь, были о любви и счастье, но это не так.

Это были ужасные месяцы, не самые тяжелые в моей жизни, потому что мне приходилось сталкиваться с многим, но очень темные и болезненные. Чувство одиночества снова постучалось в мою дверь. Тысячи безответных «почему». Я выбрала своим спутником жизни человека, который в моих глазах был идеальным.

Он всегда был рядом, когда я больше всего в нем нуждалась. Он всегда поддерживал меня во всем, всегда подталкивал меня к развитию, всегда был любящим и внимательным. Мне так трудно смириться с тем, что этот человек смог разбить меня на тысячу кусочков.

Я думаю, что мне потребуются годы жизни, чтобы забыть о том, как он смотрел на меня, как будто я была самой невероятной в мире.

Я настолько человечная, что, несмотря на боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним. Я останусь с ним, но уже в другом качестве. Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что любовь забывается, либо заблуждается, либо не любил по-настоящему. Пришло время перейти к следующему этапу», – говорится в письме Санс.