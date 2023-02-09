Дани Алвес озвучил четвертую версию событий по делу об изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес в очередной раз изменил свои показания касательно произошедшего 30 декабря в ночном клубе.

Ранее он говорил, что:

не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании;

видел эту девушку, но между ними ничего не было;

девушка сама накинулась на него в туалете.

Новая версия 39-летнего бразильца – у него был секс с предполагаемой жертвой, но по взаимному согласию.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится в тюрьме с января.

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