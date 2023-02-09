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    Дани Алвес озвучил четвертую версию событий по делу об изнасиловании

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес в очередной раз изменил свои показания касательно произошедшего 30 декабря в ночном клубе.

    Ранее он говорил, что:

    • не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании;
    • видел эту девушку, но между ними ничего не было;
    • девушка сама накинулась на него в туалете.

    Новая версия 39-летнего бразильца – у него был секс с предполагаемой жертвой, но по взаимному согласию.

    Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится в тюрьме с января.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24165

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Неаккуратно сделал подкат Алвес, за что и получил красную карточку. (((

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