Сборная Германии опубликовала заявку на мартовские матчи

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик назвал игроков, которые будут в команде в марте на сборе.
Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Армел Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Давид Раум («Лейпциг»), Йоша Вагноман («Штутгарт»), Мариус Вольф, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Д).
Полузащитники/нападающие: Мергим Бериша («Аугсбург»), Эмре Джан («Боруссия» Д), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Кай Хаверц («Челси»), Феликс Нмеча («Вольфсбург»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Флориан Вирц («Байер»).
- Германия готовится к домашнему Евро-2024, от отбора к которому освобождена.
- 25 марта Германия сыграет с Перу, 28 марта – с Бельгией.
- На ЧМ-2022 немцы не вышли из группы.