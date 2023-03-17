Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная Германии опубликовала заявку на мартовские матчи

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик назвал игроков, которые будут в команде в марте на сборе.

    Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

    Защитники: Армел Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Давид Раум («Лейпциг»), Йоша Вагноман («Штутгарт»), Мариус Вольф, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Д).

    Полузащитники/нападающие: Мергим Бериша («Аугсбург»), Эмре Джан («Боруссия» Д), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Кай Хаверц («Челси»), Феликс Нмеча («Вольфсбург»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Флориан Вирц («Байер»).

    • Германия готовится к домашнему Евро-2024, от отбора к которому освобождена.
    • 25 марта Германия сыграет с Перу, 28 марта – с Бельгией.
    • На ЧМ-2022 немцы не вышли из группы.

    Новости по теме
    Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии 2
    Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории 8
    «Челси» определился с потенциальной заменой для Поттера 1
    Источник: твиттер сборной Германии

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 27 минут назад

      Ахаха... у немцев настолько НЕТ напов, что их даже в составе нет отдельно от полузащиты... это конечно полный провал с атакой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14336

      Skull_Boy 3 часа назад

      Хрен пойми кто одни непонятные нег_ры, да лавочники

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11