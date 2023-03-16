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  • Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером

Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером

16 марта 2023, 11:46
1

Вокруг нападающего греческого «Панатинаикоса» Беньямина Вербича разгорелся скандал. Его бывшая девушка Альвина Царенко сообщила в социальной сети, что у словенца есть связи с трансгендером.

«Мой бывший Вербич 12 марта после матча с «Атромитосом» был в ночном клубе с трансгендером из Словении. Он остановился в квартире Беньямина», – написала Царенко.

Она приложила фото, где полуобнаженные Вербич и девушка с членом позируют перед зеркалом. Игрок подтвердил, что знает девушку на фото, но заверил, что члена у нее нет.

  • С 2018 по 2022 годы Вербич был в киевском «Динамо».
  • В этом сезоне Суперлиги игрок провел 20 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
  • Вербич, у которого 46 матчей за сборную и 5 голов, стоит 3,5 миллиона евро.

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Украина. Премьер-лига Греция. Суперлига Динамо К Панатинаикос Вербич Беньямин
Комментарии (1)
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odessakmv
1678962126
почему обвинили??? у них теперь это похвала
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