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    Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером

    Вокруг нападающего греческого «Панатинаикоса» Беньямина Вербича разгорелся скандал. Его бывшая девушка Альвина Царенко сообщила в социальной сети, что у словенца есть связи с трансгендером.

    «Мой бывший Вербич 12 марта после матча с «Атромитосом» был в ночном клубе с трансгендером из Словении. Он остановился в квартире Беньямина», – написала Царенко.

    Она приложила фото, где полуобнаженные Вербич и девушка с членом позируют перед зеркалом. Игрок подтвердил, что знает девушку на фото, но заверил, что члена у нее нет.

    • С 2018 по 2022 годы Вербич был в киевском «Динамо».
    • В этом сезоне Суперлиги игрок провел 20 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
    • Вербич, у которого 46 матчей за сборную и 5 голов, стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 1 час назад

      За рекламу нетрадиционки не привлекают ?
      Надо бы.

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