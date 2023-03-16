Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером

Вокруг нападающего греческого «Панатинаикоса» Беньямина Вербича разгорелся скандал. Его бывшая девушка Альвина Царенко сообщила в социальной сети, что у словенца есть связи с трансгендером.

«Мой бывший Вербич 12 марта после матча с «Атромитосом» был в ночном клубе с трансгендером из Словении. Он остановился в квартире Беньямина», – написала Царенко.

Она приложила фото, где полуобнаженные Вербич и девушка с членом позируют перед зеркалом. Игрок подтвердил, что знает девушку на фото, но заверил, что члена у нее нет.