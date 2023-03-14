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  • ⚡️ Fonbet Кубок России. «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из турнира

⚡️ Fonbet Кубок России. «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из турнира

14 марта 2023, 19:42
9

«Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России и вылетел из турнира.

Основное время завершилось вничью – 1:1.

Решающий пенальти в составе «Локомотива» не реализовал Иван Кузьмичев – он пробил мимо ворот.

В матче принял участие полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

«Акрон» вышел в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0), 7:6 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Макаров, 14; 1:1 – Камано, 75.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Акрон
Комментарии (9)
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Кирилл Михайлов
1678812600
Калешин - гений. Самый перспективный русский тренер
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GoLenaStop
1678812601
А, серия пенальти удалась волжанам отменно.. Акрон - поздравления с победой по игре! Принесли всему своему региону хоть короткий праздник в наши тяжелые дни. С ув.
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derrik2000
1678812727
Всё справедливо: игроки из Жигулёвска бегали, боролись, комбинировали на поле наравне (а, временами и лучше) игрочишек Локомотива. Только в концовке 2-го тайма слегка на короткое время просели. Думал, что в 1-м тайме Локо просто недооценил Акрон. НЕТ! Во 2-м тайме Акрон всё равно лучше выглядел. Да тут ещё, как пришут, паровозы с выходом на поле Баринова после 2-х жёлтых карточек накосячили... Получается, что СЕЙЧАС у Локо "ПОЛЕНО - НАШЕ ФСЁ"??? ))
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DVOK68
1678812792
Паровозные,давай до свиданья)
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Ziklop
1678813176
чистая победа! без всяких фантазий с технарями!
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Эном айс
1678813506
Молодцы, желдорбат.. Полегли в бою, а не от технаря. Надо было "нового шерифа" брать с собой, глядишь по стеклянной травке и троечку завалил бы..
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Mr Green
1678813733
вот вам и молодые дарования. в пустые не попал, клуб вылетел. это конечно говорит о том, кто и как играет в команде. вышли на сигарете играть и получили под хвост. рад за ребят из Акрона
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Koni_Best_1
1678814099
Красавцы акрон, что еще сказать, бились до последнего, а локо сдулись
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paracetamol
1678871488
Молодцы, тольяттинцы, сражались как тигры!
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