«Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России и вылетел из турнира.

Основное время завершилось вничью – 1:1.

Решающий пенальти в составе «Локомотива» не реализовал Иван Кузьмичев – он пробил мимо ворот.

В матче принял участие полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

«Акрон» вышел в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0), 7:6 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Макаров, 14; 1:1 – Камано, 75.

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