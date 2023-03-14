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    ⚡️ Fonbet Кубок России. «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из турнира

    «Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России и вылетел из турнира.

    Основное время завершилось вничью – 1:1.

    Решающий пенальти в составе «Локомотива» не реализовал Иван Кузьмичев – он пробил мимо ворот.

    В матче принял участие полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

    «Акрон» вышел в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

    Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0), 7:6 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Макаров, 14; 1:1 – Камано, 75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 19:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 11 часов назад

      Молодцы, тольяттинцы, сражались как тигры!

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 20:14

      Красавцы акрон, что еще сказать, бились до последнего, а локо сдулись

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      Рейтинг: +966

      Mr Green 14 марта, 20:08

      вот вам и молодые дарования. в пустые не попал, клуб вылетел. это конечно говорит о том, кто и как играет в команде. вышли на сигарете играть и получили под хвост. рад за ребят из Акрона

      3
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 14 марта, 20:05

      Молодцы, желдорбат.. Полегли в бою, а не от технаря.
      Надо было "нового шерифа" брать с собой, глядишь по стеклянной травке и троечку завалил бы..

      3
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 14 марта, 19:59

      чистая победа! без всяких фантазий с технарями!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 19:57

      Молодцы. Поставили проводниц на колени. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 19:53

      пиняев знатно оспартачился, а мог принести победу, попади он в пустые.

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У > fakeid 22 часа назад

      При этом пацан был самым активным весь матч, а если бы забил, то справедливо стал бы лучшим игроком матча.

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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 14 марта, 19:53

      Паровозные,давай до свиданья)

      1
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 14 марта, 19:52

      Всё справедливо: игроки из Жигулёвска бегали, боролись, комбинировали на поле наравне (а, временами и лучше) игрочишек Локомотива.
      Только в концовке 2-го тайма слегка на короткое время просели.
      Думал, что в 1-м тайме Локо просто недооценил Акрон.
      НЕТ! Во 2-м тайме Акрон всё равно лучше выглядел.
      Да тут ещё, как пришут, паровозы с выходом на поле Баринова после 2-х жёлтых карточек накосячили...
      Получается, что СЕЙЧАС у Локо "ПОЛЕНО - НАШЕ ФСЁ"???
      ))

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      Рейтинг: +8887

      GoLenaStop 14 марта, 19:50

      А, серия пенальти удалась волжанам отменно..
      Акрон - поздравления с победой по игре!
      Принесли всему своему региону хоть короткий праздник в наши
      тяжелые дни.
      С ув.

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