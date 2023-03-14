Молодцы, тольяттинцы, сражались как тигры!
«Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России и вылетел из турнира.
Основное время завершилось вничью – 1:1.
Решающий пенальти в составе «Локомотива» не реализовал Иван Кузьмичев – он пробил мимо ворот.
В матче принял участие полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
«Акрон» вышел в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала
Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0), 7:6 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Макаров, 14; 1:1 – Камано, 75.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.