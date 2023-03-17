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    В РФС рассказали, кто виноват в неправомерном выходе Баринова на матч с «Акроном»

    В РФС прокомментировали неправомерный выход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на кубковый матч с «Акроном».

    • Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    «Ответственность за учет вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России.

    Указанный подход подтвержден практикой CAS, в том числе по делу «СКА-Хабаровск» против ФК «Армавир» в 2018 году. Юридически решение о том, был ли нарушен регламент, может принять КДК.

    В данном случае подача протеста в КДК не является необходимым шагом, так как не повлияет на итог противостояния «Локомотива» и «Акрона» и является процессуально нецелесообразной.

    При этом РФС отмечает, что во все клубы перед стадией 1/4 Кубка России (пути РПЛ и пути Регионов) было направлено письмо с напоминанием правил «сгораний» желтых карточек в Кубке России.

    По мнению РФС, Регламент Кубка России дает однозначное толкование правил, связанных с учетом желтых карточек в данном соревновании, в том числе потому, что ни от одного участника соревнования до этого момента не поступали запросы с просьбой разъяснения соответствующих положений регламента», – сказано в сообщении.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.03.2023 08:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17940

      paracetamol 15 часов назад

      А санкции будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      Нуф-Нуф 15 часов назад

      Дело закрыто: "Указанное событие не повлияло на исход матча".

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