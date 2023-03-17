В РФС рассказали, кто виноват в неправомерном выходе Баринова на матч с «Акроном»

В РФС прокомментировали неправомерный выход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на кубковый матч с «Акроном».

Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«Ответственность за учет вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России.

Указанный подход подтвержден практикой CAS, в том числе по делу «СКА-Хабаровск» против ФК «Армавир» в 2018 году. Юридически решение о том, был ли нарушен регламент, может принять КДК.

В данном случае подача протеста в КДК не является необходимым шагом, так как не повлияет на итог противостояния «Локомотива» и «Акрона» и является процессуально нецелесообразной.

При этом РФС отмечает, что во все клубы перед стадией 1/4 Кубка России (пути РПЛ и пути Регионов) было направлено письмо с напоминанием правил «сгораний» желтых карточек в Кубке России.

По мнению РФС, Регламент Кубка России дает однозначное толкование правил, связанных с учетом желтых карточек в данном соревновании, в том числе потому, что ни от одного участника соревнования до этого момента не поступали запросы с просьбой разъяснения соответствующих положений регламента», – сказано в сообщении.