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    Какой вы футболист?

    ⚡️ «Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче с «Акроном» из-за Баринова

    «Локомотиву» грозит вылет из Fonbet Кубка России.

    Команде могут присудить техническое поражение в матче с «Акроном», который идет в эти минуты.

    Причина – участие полузащитника Дмитрия Баринова.

    Капитан «Локо» не имел права играть сегодня, поскольку получил по желтой карточке в предыдущих кубковых матчах со «Спартаком».

    В первой игре со спартаковцами Баринов заработал предупреждение на 89-й минуте, а во второй – на 62-й.

    Согласно дисциплинарному регламенту, хавбек должен был пропустить встречу с «Акроном», но он вышел на поле с первых минут. Вот видео.

    Теперь клуб из Тольятти вправе опротестовать результат матча. Либо это может сделать РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 14 марта, 19:08

      Пхахахаха, ирония судьбы в том, что несколько лет назад в матче Зенита с Локо произошла похожая ситуация с выходом на замену Текке седьмым легионером (при лимите в 6), в регламенте тогда было белое пятно на такие случаи, технарь не дали. Так паровозная общественность так дико выла по этому поводу (остальные москвичи подвывали). Теперь держите, дыры в регламенте больше нет, наслаждайтесь справедливостью)))

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Spirit_78 14 марта, 19:13

      где справедливость? Локо дисквалифицируют и все, а ***** тогда ничем не были наказаны. Админресурс , кули

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > FCSpartakM 14 марта, 19:17

      Ещё раз повторяю: тогда в регламенте на сей счёт был пробел, сейчас этого пробела нет, наказание прописано. Кстати, в этом же году спартачи поднимали в Нальчике баннер "овце**ы" - вот за это гораздо справедливее было бы технарь дать, но видимо админресурс сработал))

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Spirit_78 1 час назад

      какой пробел, почитай вью бывшего презика локо о ьом, как ему дяди названивали , чтобы они не подавали апелляцию

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      Рейтинг: +1189

      inzek 14 марта, 18:33

      Бардак

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      Рейтинг: +911

      Rabinovi_ch 14 марта, 18:27

      УХАХА-ХА

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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 14 марта, 18:27

      Непонятно,как попал в заявку и как ее приняли???

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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > BoevStas1 14 марта, 19:43

      Жесть, конечно, начальник команды - гудбай!

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