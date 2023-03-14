⚡️ «Локомотиву» могут присудить техническое поражение в матче с «Акроном» из-за Баринова

«Локомотиву» грозит вылет из Fonbet Кубка России.

Команде могут присудить техническое поражение в матче с «Акроном», который идет в эти минуты.

Причина – участие полузащитника Дмитрия Баринова.

Капитан «Локо» не имел права играть сегодня, поскольку получил по желтой карточке в предыдущих кубковых матчах со «Спартаком».

В первой игре со спартаковцами Баринов заработал предупреждение на 89-й минуте, а во второй – на 62-й.

Согласно дисциплинарному регламенту, хавбек должен был пропустить встречу с «Акроном», но он вышел на поле с первых минут. Вот видео.

Теперь клуб из Тольятти вправе опротестовать результат матча. Либо это может сделать РФС.