«Акрон» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Акрон: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.
Локомотив: Худяков, Смольников, Конти, Кузьмичeв, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Игнатьев.
Источник: «Бомбардир»