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    «Акрон» – «Локомотив»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

    «Акрон» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл».
    • Начало – в 17:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Акрон: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Шакуро, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.

    Локомотив: Худяков, Смольников, Конти, Кузьмичeв, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Игнатьев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 17:08

      Ждем голов от Пиняева, хоть и не болею за локомотив и хотел бы, чтобы акрон выиграл, но Пиняй хороший парень, надеюсь станет топовым футболистом

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