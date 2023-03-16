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    Стало известно, как «Локомотив» наказал сотрудника, из-за которого Баринов неправомерно вышел на поле

    «Локомотив» наказал сотрудника, по чьей вине полузащитник Дмитрий Баринов вышел на поле в кубковом матче с «Акроном».

    • Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    «В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    16.03.2023 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6161

      rash1959 11 часов назад

      «В этой связи сотруднику"... хорошенько вье-6али.

      0
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      Рейтинг: +19127

      Cleaner 14 часов назад

      Сотрудник из родственничков. Чужому бы пинка под зад дали. А своим косячить можно...(

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