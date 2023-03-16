Стало известно, как «Локомотив» наказал сотрудника, из-за которого Баринов неправомерно вышел на поле

«Локомотив» наказал сотрудника, по чьей вине полузащитник Дмитрий Баринов вышел на поле в кубковом матче с «Акроном».

Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание», – говорится в заявлении клуба.