«Локомотив» сделал заявление по ситуации Баринова: клуб назвал виновного

«Локомотив» сделал заявление по ситуации с неправомерным выходом полузащитника Дмитрия Баринова на поле в кубковом матче с «Акроном».

Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«По результатам внутреннего разбирательства в отношении инцидента, произошедшего на матче Fonbet Кубка России по футболу 14 марта 2023 года, выразившегося во включении в протокол матча футболиста Д. Баринова, имевшего два предупреждения, полученных в матчах 1/4 финала Пути верхней сетки, установлено следующее.

В соответствии с п.4.4 Регламента Кубка России по футболу сезона-2022/23, соревнование состоит из трeх стадий:

Первая стадия: Путь РПЛ и Путь Регионов. Вторая стадия: раунд плей-офф: Путь верхней сетки и Путь нижней сетки. Третья стадия: Финал (финальный матч).

В соответствии с п.15.4 Регламента, предупреждения, полученные игроками в разных матчах Кубка, аннулируются «перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России».

Таким образом, из норм Регламента прямо не следует, что предупреждения аннулируются однократно перед началом второй стадии Кубка России, а указаны 3 стадии, перед началом которых производится аннулирование ранее полученных предупреждений – 1/4 финала Пути верхней сетки, матч 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки и Финал.

Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал указанные нормы Регламента буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками ФК «Локомотив», были аннулированы «перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки», т.е. перед матчем «Локомотив» – «Спартак», состоявшимся 22 февраля 2023 года, а также перед проведением «матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки», т.е. перед матчем «Волга» – «Зенит», состоявшимся 25 февраля 2023 года.

Таким образом, ко дню проведения матча 2-го этапа 1/4 финала Пути нижней сетки между командами «Акрон» и «Локомотив» у футболиста Д. Баринова было лишь одно предупреждение, полученное им во втором матче 1/4 финала Пути верхней сетки против команды «Спартак», который состоялся 27 февраля 2023 года. При этом обе команды находились бы в равном положении, поскольку полученные игроками предупреждения считались бы по итогам одинакового количества матчей (по одному у каждой из команд).

Помимо этого, перед матчем с командой «Акрон» в клуб не поступал список с дисквалифицированными футболистами, по сложившейся практике направляемый клубам, имеющим в своей заявке таких игроков.

Вместе с тем клуб посчитал, что сотрудник, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не проявил должной осмотрительности и не направил в РФС запрос об интерпретации положений Регламента, чем подверг команду риску присуждения технического положения», – говорится в заявлении клуба.