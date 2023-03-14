Юран объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему в сборной России уже не рассчитывают на Артема Дзюбу.

«Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.

А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы», – считает Юран.