Юран объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему в сборной России уже не рассчитывают на Артема Дзюбу.
«Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.
А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы», – считает Юран.
- 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
- Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
- В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
Источник: «Спорт-Экспресс»