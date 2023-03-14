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    Какой вы футболист?

    Юран объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему в сборной России уже не рассчитывают на Артема Дзюбу.

    «Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.

    А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы», – считает Юран.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
    • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 14:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 15:19

      Юран очередной раз из запоя вышел штоле ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11402

      "supermax" 14 марта, 15:09

      накуй не нужен....к чему излишки

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