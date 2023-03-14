«Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 20:00 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Максименко – Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Квинси Промес, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский.
- Урал: Илья Помазун – Егор Филипенко, Эммерсон, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев – Фаниль Сунгатулин, Эрик Бикфалви, Рай Влут, Андрей Егорычев, Лазар Ранджелович – Алексей Каштанов.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.77
- Ничья – 4.13
- Победа «Урала» – 4.80
Прогноз на матч: победа Спартака
Источник: «Бомбардир»