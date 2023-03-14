«Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.77

Ничья – 4.13

Победа «Урала» – 4.80

Прогноз на матч: победа Спартака

Где смотреть матч Спартак – Урал