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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»

    «Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 20:00 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.77
    • Ничья – 4.13
    • Победа «Урала» – 4.80

    Прогноз на матч: победа Спартака

    Где смотреть матч Спартак – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 22 часа назад

      А не поставить ли мне пару миллиардов на ничью со счетом, ну например, 1 - 1 ?!

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