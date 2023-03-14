«Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.
- Игра состоится во вторник, 14 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 20:00 мск.
«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,75. На ничью дают 4,10. На выигрыш гостей можно поставить за 4,50.
Источник: «Бомбардир»