«Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

Игра состоится во вторник, 14 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,75. На ничью дают 4,10. На выигрыш гостей можно поставить за 4,50.

Прогноз на матч Спартак – Урал