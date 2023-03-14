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    Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: полуфинал Кубка России

    «Спартак» и «Урал» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    Команды встречались совсем недавно – 4 марта проходила игра в Кубке России, которая закончилась вничью со счетом 2:2.

    • Игра состоится во вторник, 14 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,75. На ничью дают 4,10. На выигрыш гостей можно поставить за 4,50.

    Прогноз на матч Спартак – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 17:01
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