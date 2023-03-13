Чудовищная ошибка защитника «Ростова» Мелeхина: слова Карпина и еще три реакции

«Ростов» едва не потерял очки в домашнем матче с «Пари НН».

Победу со счетом 2:1 команда Валерия Карпина добыла благодаря голу с пенальти на 90+4-й минуте.

Нервной концовки можно было избежать, если бы не чудовищная ошибка защитника ростовчан Виктора Мелeхина.

В середине второго тайма 19-летний футболист неудачным пасом вывел соперника на пустые ворота.

Главный тренер «Ростова» Карпин объяснил ошибку Мелехина неопытностью.

«Если он не видит, что у него за спиной, это не безрассудство, а мастерство. Любой человек, который играл в футбол знает, что вратарю в створ ворот катить нельзя.

Какое здесь безрассудство? Возможно просто попал в запару, все-таки ему 19 лет – это молодость», – сказал Карпин.

Хорен Байрамян считает, что произошедшее не повлияет на юного одноклубника.

«Слава богу, мы выиграли. Думаю, у Мелехина проблем не будет. Но если бы мы не дай бог неудачно сыграли, то кому‑то с ним нужно было бы разговаривать.

У Мелехина с головой все в порядке, мне нравится его менталитет, и, думаю, переживать не будет – будет работать, и все станет в порядке», – заявил Байрамян.

Андрей Лангович также поддержал Мелехина, отметив, что в футболе все ошибаются.

«Самое главное, что выиграли. В ошибке Мелехина в своей штрафной нет ничего страшного, потому что это игра и здесь все ошибаются», – подчеркнул Лангович.

А вот экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко обрушился с критикой на футболиста «Ростова».

«Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелeхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать.

За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звeздного игрока в Англии.

Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берeт и подарок делает», – подытожил Червиченко.

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