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    Какой вы футболист?

    Чудовищная ошибка защитника «Ростова» Мелeхина: слова Карпина и еще три реакции

    «Ростов» едва не потерял очки в домашнем матче с «Пари НН».

    Победу со счетом 2:1 команда Валерия Карпина добыла благодаря голу с пенальти на 90+4-й минуте.

    Нервной концовки можно было избежать, если бы не чудовищная ошибка защитника ростовчан Виктора Мелeхина.

    В середине второго тайма 19-летний футболист неудачным пасом вывел соперника на пустые ворота.

    Главный тренер «Ростова» Карпин объяснил ошибку Мелехина неопытностью.

    «Если он не видит, что у него за спиной, это не безрассудство, а мастерство. Любой человек, который играл в футбол знает, что вратарю в створ ворот катить нельзя.

    Какое здесь безрассудство? Возможно просто попал в запару, все-таки ему 19 лет – это молодость», – сказал Карпин.

    Хорен Байрамян считает, что произошедшее не повлияет на юного одноклубника.

    «Слава богу, мы выиграли. Думаю, у Мелехина проблем не будет. Но если бы мы не дай бог неудачно сыграли, то кому‑то с ним нужно было бы разговаривать.

    У Мелехина с головой все в порядке, мне нравится его менталитет, и, думаю, переживать не будет – будет работать, и все станет в порядке», – заявил Байрамян.

    Андрей Лангович также поддержал Мелехина, отметив, что в футболе все ошибаются.

    «Самое главное, что выиграли. В ошибке Мелехина в своей штрафной нет ничего страшного, потому что это игра и здесь все ошибаются», – подчеркнул Лангович.

    А вот экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко обрушился с критикой на футболиста «Ростова».

    «Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелeхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать.

    За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звeздного игрока в Англии.

    Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берeт и подарок делает», – подытожил Червиченко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 13 марта, 12:50

      Я вообще на первенство города пинал от ворот, а закрутил в дальний угол свих ворот, сделал ничью. Надо мной поржали

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 13 марта, 11:21

      Если подвести ИТОГО: Ростов - это КОМАНДА, а не набор игроков, у Ростова есть ТРЕНЕР, а не приложение к набору игроков с кучей бразильцев. Валера - верим! ***

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