Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин объяснил ошибку Мелехина, который вывел форварда «Пари НН» на пустые ворота

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ошибку защитника Виктора Мелeхина в матче с «Пари НН» (2:1).

    • Мелехин вывел передачей нападающего гостей Тимура Сулейманова на пустые ворота.
    • Он забил гол и сравнял счет.

    – То, что случилось с Мелехиным – это несчастный случай или элемент безрассудства, когда человек не видит, что у него за спиной?

    – Если он не видит, что у него за спиной, это не безрассудство, а мастерство. Любой человек, который играл в футбол знает, что вратарю в створ ворот катить нельзя.

    Какое здесь безрассудство? Возможно просто попал в запару, все-таки ему 19 лет – это молодость.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова» 11
    «Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН» 4
    Чудовищная ошибка защитника «Ростова» Мелeхина: слова Карпина и еще три реакции 2
    Источник: сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2023 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 13 марта, 11:24

      Что тут скажешь?.. Меле мощно повезло с тренером. "*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      моэм 13 марта, 09:17

      Поддержал парня в трудную минуту ....вот это по товарищески , но такое было нормой в СССР.....сейчас в большинстве случаев человек человеку волк ....толкнут . да ещё и на костях спляшут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 13 марта, 08:03

      Это неподражаемо! (с)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11