Карпин объяснил ошибку Мелехина, который вывел форварда «Пари НН» на пустые ворота

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ошибку защитника Виктора Мелeхина в матче с «Пари НН» (2:1).

Мелехин вывел передачей нападающего гостей Тимура Сулейманова на пустые ворота.

Он забил гол и сравнял счет.

– То, что случилось с Мелехиным – это несчастный случай или элемент безрассудства, когда человек не видит, что у него за спиной?

– Если он не видит, что у него за спиной, это не безрассудство, а мастерство. Любой человек, который играл в футбол знает, что вратарю в створ ворот катить нельзя.

Какое здесь безрассудство? Возможно просто попал в запару, все-таки ему 19 лет – это молодость.

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