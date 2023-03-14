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  • Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова»

Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова»

14 марта 2023, 21:44
10

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Антон Фролов будет отстранен от работы в РПЛ до конца сезона из-за ошибки в матче «Ростов»«Пари НН» (2:1).

  • В моменте с первым голом «Ростова» Максим Осипенко коснулся вратаря «Пари НН» локтем.
  • Фролов с помощью VAR решил засчитать гол.
  • ЭСК признала, что Фролов ошибочно засчитал гол.

— Никто не ожидает, что такие голы будут засчитываться, и уж тем более, когда арбитр дважды допускает такую несложную ошибку. К сожалению, эту ошибку кроме как пока недостаточной квалификацией объяснить сложно. Придется судье заново доказывать свою состоятельность в Первой лиге.

Весной идут важные матчи за результат, цена ошибки становится выше. И для арбитров, которые не показали максимальную готовность, сложно найти матчи. В этой игре были и другие ошибки. Будем откровенны, Фролов не показал той готовности, которую должен был проявить молодой арбитр.

— До конца сезона он не будет судить РПЛ?

— Думаю, да. Сложно будет найти ему матчи. Для новичков это и так сложно сделать, но судить дальше будут те, кто не допускает ошибок. Первая лига для него не закрывается.

Любой человек имеет право на ошибку, просто после некоторых ошибок путь к Премьер‑лиге становится более длительным. Думаю, он сам понимает, что такая ошибка предполагает более длительное убеждение в своей готовности как РФС, так и его самого.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов Фролов Антон
Комментарии (10)
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Dizgen
1678820808
А толку очки с Ростова не снимут
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Artemka444
1678820882
Решили для вида наказать А так чистый гол так то
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GoLenaStop
1678821258
Рука вратаря попадает по мячу - и отскок от игрока в ворота. Чистый гол. А у лапочкина глазки-то бегают... ХА!
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BRO_football
1678822509
Какое совпадение! Даже ВАР посмотрел и всё равно ошибочно гол засчитал! Кто бы мог подумать? Попадаются судьи на взятках и даже не краснеют! Посидит без работы до конца сезона, какая-никакая зарплата всё равно будет капать, а со следующего сезона начнёт работать как ни в чём не бывало
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JIEGEHDA
1678829460
Ребят , объясню . Попал вратарь в мяч коснулся и тд. Суть не в этом . Во первых , эпизод в вратарской, а это площадь ворот вратаря . Во вторых , вратарь не попал в мяч так как хотел , тд. Игрок мешает ему это сделать . И в третьих самое главное , даже толчок небольшой или просто не даёт вратарю дотянуться до мяча это фол . Не новые правила . А старые . Все новые правила почти 95% против вратарь . Особенно держать линию во время пенальти, не выражаться и тд.
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АКС-74У
1678831585
"...судить дальше будут те, кто не допускает ошибок..." А кто из наших судей не делает ошибок, назовите хотя бы три фамилии?
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crf575757
1678836895
А негодяй КАЗАРЦЕВ, однако, продолжает судить!!! Наверное занес кому надо. А тут глава судейского комитета прям такой принципиальный.аж противно!!!
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Axe111
1678849192
Себя отстраните
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Sany-116
1678898393
Пострадал ни за что.
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