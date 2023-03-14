Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Антон Фролов будет отстранен от работы в РПЛ до конца сезона из-за ошибки в матче «Ростов» – «Пари НН» (2:1).

В моменте с первым голом «Ростова» Максим Осипенко коснулся вратаря «Пари НН» локтем.

Фролов с помощью VAR решил засчитать гол.

ЭСК признала, что Фролов ошибочно засчитал гол.

— Никто не ожидает, что такие голы будут засчитываться, и уж тем более, когда арбитр дважды допускает такую несложную ошибку. К сожалению, эту ошибку кроме как пока недостаточной квалификацией объяснить сложно. Придется судье заново доказывать свою состоятельность в Первой лиге.

Весной идут важные матчи за результат, цена ошибки становится выше. И для арбитров, которые не показали максимальную готовность, сложно найти матчи. В этой игре были и другие ошибки. Будем откровенны, Фролов не показал той готовности, которую должен был проявить молодой арбитр.

— До конца сезона он не будет судить РПЛ?

— Думаю, да. Сложно будет найти ему матчи. Для новичков это и так сложно сделать, но судить дальше будут те, кто не допускает ошибок. Первая лига для него не закрывается.

Любой человек имеет право на ошибку, просто после некоторых ошибок путь к Премьер‑лиге становится более длительным. Думаю, он сам понимает, что такая ошибка предполагает более длительное убеждение в своей готовности как РФС, так и его самого.