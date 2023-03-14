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    Какой вы футболист?

    Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Антон Фролов будет отстранен от работы в РПЛ до конца сезона из-за ошибки в матче «Ростов»«Пари НН» (2:1).

    • В моменте с первым голом «Ростова» Максим Осипенко коснулся вратаря «Пари НН» локтем.
    • Фролов с помощью VAR решил засчитать гол.
    • ЭСК признала, что Фролов ошибочно засчитал гол.

    — Никто не ожидает, что такие голы будут засчитываться, и уж тем более, когда арбитр дважды допускает такую несложную ошибку. К сожалению, эту ошибку кроме как пока недостаточной квалификацией объяснить сложно. Придется судье заново доказывать свою состоятельность в Первой лиге.

    Весной идут важные матчи за результат, цена ошибки становится выше. И для арбитров, которые не показали максимальную готовность, сложно найти матчи. В этой игре были и другие ошибки. Будем откровенны, Фролов не показал той готовности, которую должен был проявить молодой арбитр.

    — До конца сезона он не будет судить РПЛ?

    — Думаю, да. Сложно будет найти ему матчи. Для новичков это и так сложно сделать, но судить дальше будут те, кто не допускает ошибок. Первая лига для него не закрывается.

    Любой человек имеет право на ошибку, просто после некоторых ошибок путь к Премьер‑лиге становится более длительным. Думаю, он сам понимает, что такая ошибка предполагает более длительное убеждение в своей готовности как РФС, так и его самого.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 21:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 4 часа назад

      Пострадал ни за что.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 18 часов назад

      Себя отстраните

      0
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      Рейтинг: +346

      crf575757 21 час назад

      А негодяй КАЗАРЦЕВ, однако, продолжает судить!!! Наверное занес кому надо. А тут глава судейского комитета прям такой принципиальный.аж противно!!!

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 23 часа назад

      "...судить дальше будут те, кто не допускает ошибок..."
      А кто из наших судей не делает ошибок, назовите хотя бы три фамилии?

      0
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 23 часа назад

      Ребят , объясню . Попал вратарь в мяч коснулся и тд. Суть не в этом .
      Во первых , эпизод в вратарской, а это площадь ворот вратаря .
      Во вторых , вратарь не попал в мяч так как хотел , тд. Игрок мешает ему это сделать .
      И в третьих самое главное , даже толчок небольшой или просто не даёт вратарю дотянуться до мяча это фол . Не новые правила . А старые . Все новые правила почти 95% против вратарь . Особенно держать линию во время пенальти, не выражаться и тд.

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 14 марта, 22:35

      Какое совпадение! Даже ВАР посмотрел и всё равно ошибочно гол засчитал! Кто бы мог подумать? Попадаются судьи на взятках и даже не краснеют! Посидит без работы до конца сезона, какая-никакая зарплата всё равно будет капать, а со следующего сезона начнёт работать как ни в чём не бывало

      1
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > BRO_football 23 часа назад

      ну почему без работы,пердив будет судить

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      Рейтинг: +8887

      GoLenaStop 14 марта, 22:14

      Рука вратаря попадает по мячу - и отскок от игрока в ворота.
      Чистый гол.
      А у лапочкина глазки-то бегают...
      ХА!

      2
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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 14 марта, 22:08

      Решили для вида наказать
      А так чистый гол так то

      3
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      Рейтинг: +804

      Dizgen 14 марта, 22:06

      А толку очки с Ростова не снимут

      2
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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька > Dizgen 14 марта, 22:16

      Так за издевательство над Локо в Кубке хряков из турнира тоже ссаной тряпкой не погонят

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