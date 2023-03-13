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    Какой вы футболист?

    «Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».

    «Забитый гол «Ростовом» – это нарушение. Осипенко помешал вратарю сыграть, судьи пошли смотреть – всe равно засчитали.

    «Нижний Новгород» играл лучше при счeте 1:1. У «Ростова» опять пенальти из воздуха. Снова судейские ошибки.

    Если раньше ошибки были из тура в тур, то сейчас от игры к игре», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2023 23:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 14 марта, 10:52

      Это что получается, если еще и пенальти левый, то Ростов три очка ни за что, про что получил? Нормально. Здесь без разницы, чем вызваны судейские ошибки, человеческим фактором или админресурсом.

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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 14 марта, 07:26

      Проблема системная. Пока российским футболом руководит газпром порядка не будет. Стыдно за синит!

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      Рейтинг: +5417

      neim 14 марта, 01:32

      Все идет к тому, что этот гребаный ВАР надо отменять. Раньше ведь как-то играли, справлялись судьи, пусть и не идеально конечно, но такого беспредела как сейчас не было. Скандалы и судейские ляпы уже чуть ли не в каждой игре, футбол противно смотреть, ибо забитому мячу дажи игроки не радуются, а ждут решения судьи и ВАР.

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > neim 14 марта, 07:43

      ВАР нужно не отменять, а допиливать. Вся проблема в том, что пограничные моменты трактуются всегда по разному. Да и пользы ВАР принес на много больше чем вреда.

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