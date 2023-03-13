«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».
«Забитый гол «Ростовом» – это нарушение. Осипенко помешал вратарю сыграть, судьи пошли смотреть – всe равно засчитали.
«Нижний Новгород» играл лучше при счeте 1:1. У «Ростова» опять пенальти из воздуха. Снова судейские ошибки.
Если раньше ошибки были из тура в тур, то сейчас от игры к игре», – сказал Мостовой.
- «Ростов» выиграл 2:1 благодаря голу с пенальти на 94-й минуте.
- Матч обслуживал москвич Антон Фролов.
- «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам игры в Ростове-на-Дону.
Источник: «Чемпионат»