«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».

«Забитый гол «Ростовом» – это нарушение. Осипенко помешал вратарю сыграть, судьи пошли смотреть – всe равно засчитали.

«Нижний Новгород» играл лучше при счeте 1:1. У «Ростова» опять пенальти из воздуха. Снова судейские ошибки.

Если раньше ошибки были из тура в тур, то сейчас от игры к игре», – сказал Мостовой.