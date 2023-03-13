Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Ростовчане победили со счетом 2:1.
- 2-й гол был забит на 90+4-й минуте с пенальти.
– Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.
– Могли снять вопрос о победителе пораньше?
– Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов.
Тем более при счете 1:0. Риск хорошее дело, но он должен быть оправдан.
– Как оцениваете Ланговича и других молодых игроков?
– Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.
Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было.
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