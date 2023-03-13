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    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • Ростовчане победили со счетом 2:1.
    • 2-й гол был забит на 90+4-й минуте с пенальти.

    – Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.

    – Могли снять вопрос о победителе пораньше?

    – Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов.

    Тем более при счете 1:0. Риск хорошее дело, но он должен быть оправдан.

    – Как оцениваете Ланговича и других молодых игроков?

    – Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.

    Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 13 марта, 15:10

      А вот осадочек, что "сдали" игру Паровозу остался)

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