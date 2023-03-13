Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Пари НН».

Ростовчане победили со счетом 2:1.

2-й гол был забит на 90+4-й минуте с пенальти.

– Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне.

– Могли снять вопрос о победителе пораньше?

– Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов.

Тем более при счете 1:0. Риск хорошее дело, но он должен быть оправдан.

– Как оцениваете Ланговича и других молодых игроков?

– Перепады – это нормальное явление для них. Например, с Мелехиным все было хорошо до гола «Пари НН», многое устраивало, учитывая состояние поля достаточно неплохо смотрелись, так что претензии ни к кому нет.

Психологически команда нормально себя чувствовала и до этой игры, с этим проблем не было.

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