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    Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС

    Служба коммуникаций РФС подтвердила еще два обращения в экспертно-судейскую комиссию от клубов РПЛ.

    В 19-м туре чемпионата работой арбитров остались недовольны «Пари НН» и «Торпедо».

    «Пари НН» попросил разобрать два эпизода матча с «Ростовом» (1:2):

    • возможный фол перед голом Андрея Ланговича на 55-й минуте;
    • неназначенный пенальти в ворота ростовчан на 78-й минуте.

    «Торпедо» также ждет оценку двух моментов:

    • неназначенные пенальти за игру рукой в ворота «Урала» (0:1) – на 49-й и 90-й минутах.

    Ранее в ЭСК РФС обратился «Спартак» по итогам встречи с «Факелом» (3:2).

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 22:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 14 марта, 07:31

      Стыдно за синит!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 14 марта, 01:49

      А Спартак-то почему не обращается в ЭСК по поводу гола, не засчитанного Мешковым ?
      Или все же гол не засчитали правильно ?

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