Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС

Служба коммуникаций РФС подтвердила еще два обращения в экспертно-судейскую комиссию от клубов РПЛ.
В 19-м туре чемпионата работой арбитров остались недовольны «Пари НН» и «Торпедо».
«Пари НН» попросил разобрать два эпизода матча с «Ростовом» (1:2):
- возможный фол перед голом Андрея Ланговича на 55-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота ростовчан на 78-й минуте.
«Торпедо» также ждет оценку двух моментов:
- неназначенные пенальти за игру рукой в ворота «Урала» (0:1) – на 49-й и 90-й минутах.
Ранее в ЭСК РФС обратился «Спартак» по итогам встречи с «Факелом» (3:2).
Источник: Sport24