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  • Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»

Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»

13 марта 2023, 01:07
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» (2:1).

«Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелeхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать. За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звeздного игрока в Англии. Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берeт и подарок делает.

В принципе, игра была хорошая и живая. Команды показывали открытый, дурной и безбашенный футбол. Но «Ростову» повезло больше.

Зачем игрок «Пари НН» на 90-й минуте в своей штрафной треснул Голенкову по лицу? Непонятно. Это такая же загадка, как и пас Мелeхина. Ну а так — всe по делу, всe хорошо», — сказал Червиченко.

  • Мелехин вывел передачей нападающего гостей Тимура Сулейманова на пустые ворота.
  • Он забил гол и сравнял счет.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов Мелехин Виктор Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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SLADE2019
1678686574
Этот чудак так и не понял, что футбол прежде всего игра, в которой и не такие случаи бывают. Его бы кто бутсами отдубасил, сколько бы радостей на Бомбардире было.
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JTherry
1678692888
Червяк всегда был "троянским конем" в Спартаке, еще и в должности президента клуба... жесть, ростовскую шлюху завести в Спартак..!((
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Kris's
1679153157
А за развал команды что делают? Вопрос к Червиченко.
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