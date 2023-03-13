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    Какой вы футболист?

    Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» (2:1).

    «Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелeхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать. За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звeздного игрока в Англии. Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берeт и подарок делает.

    В принципе, игра была хорошая и живая. Команды показывали открытый, дурной и безбашенный футбол. Но «Ростову» повезло больше.

    Зачем игрок «Пари НН» на 90-й минуте в своей штрафной треснул Голенкову по лицу? Непонятно. Это такая же загадка, как и пас Мелeхина. Ну а так — всe по делу, всe хорошо», — сказал Червиченко.

    • Мелехин вывел передачей нападающего гостей Тимура Сулейманова на пустые ворота.
    • Он забил гол и сравнял счет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2023 01:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28774

      JTherry 13 марта, 10:34

      Червяк всегда был "троянским конем" в Спартаке, еще и в должности президента клуба... жесть, ростовскую шлюху завести в Спартак..!((

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 08:49

      Этот чудак так и не понял, что футбол прежде всего игра, в которой и не такие случаи бывают. Его бы кто бутсами отдубасил, сколько бы радостей на Бомбардире было.

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      Рейтинг: +344

      dragoff 13 марта, 07:01

      За то, что это жирное существо, иногда, несет своим поганым языком - вообще в рот должны нассать. А за то, как он управлял футбольным клубом - в очко отыметь

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