Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» (2:1).

«Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелeхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать. За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звeздного игрока в Англии. Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берeт и подарок делает.

В принципе, игра была хорошая и живая. Команды показывали открытый, дурной и безбашенный футбол. Но «Ростову» повезло больше.

Зачем игрок «Пари НН» на 90-й минуте в своей штрафной треснул Голенкову по лицу? Непонятно. Это такая же загадка, как и пас Мелeхина. Ну а так — всe по делу, всe хорошо», — сказал Червиченко.

Мелехин вывел передачей нападающего гостей Тимура Сулейманова на пустые ворота.

Он забил гол и сравнял счет.

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