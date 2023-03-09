«Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции

Нападающий «Шахтeра» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о драке с российским туристом в Турции.

«Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной. Видит, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и выкрикнул: «Спартак» – чемпион».

Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они.

Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, с кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину.

Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», – сказал Сикан в интервью пресс-службе «Шахтера».

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