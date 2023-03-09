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    Какой вы футболист?

    «Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции

    Нападающий «Шахтeра» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о драке с российским туристом в Турции.

    «Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной. Видит, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и выкрикнул: «Спартак» – чемпион».

    Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

    Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они.

    Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

    Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, с кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину.

    Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», – сказал Сикан в интервью пресс-службе «Шахтера».

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 16:25
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 11 марта, 10:00

      Что за чудилы выкладывают такую провокацию???? Критинизм крепчает!!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 10 марта, 04:55

      пощечину он дал хахахаххаха все уже стало ясно что укроп заднеприводный)

      2
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 10 марта, 04:55

      смотри салоукроп чтоб тебе в ответ не пррилетело.

      1
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 23:14

      ***** останется хохлом хоть ты пусти его в Европу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5308

      ААМ 9 марта, 20:41

      ***** останется хохлом, хоть ты осыпь его звездами.

      3
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 9 марта, 20:12

      Животное больное

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 9 марта, 18:50

      нарвется когда нибудь не по детски...

      2
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 9 марта, 18:42

      "Слово за слово, я даю ему пощечину.
      Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось."

      Это он не журналюге, а как в нашей полиции у следователя даёт показания по факту причинения телесных повреждений. )))
      Ни хрена себе - ПОЩЁЧИНА.

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > derrik2000 9 марта, 18:44

      Рафик совсем не виноват...

      2
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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > R_a_i_n 9 марта, 18:47

      Мало Сикан ему навалял...Пожалел дурачка

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 9 марта, 18:49

      Тебя дурачка вот тоже жалеют...

      5
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > dauzhhhhh 9 марта, 18:54

      Чё, хохляра, не завалило сёдня при калибровке??? )))
      Скинь свои координаты, я их быстренько передам куда следует.
      Да и не один я.
      Шоб ВЫРУБИЛО ВСЁ к бубеням, а на лучине комп не подогреешь. )))

      7
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      Рейтинг: +54

      С А Р Т А К 100% 9 марта, 17:56

      Ох как хочется этому хохлёнку чтоб это было правда.Высосал из чьегото члена.Зато герой.

      6
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      Рейтинг: +16

      Figo777 9 марта, 17:29

      "**...ный, **...ный, ты козёл! х2
      Был бы ты человеком..."

      1
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