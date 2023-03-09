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  • «Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции

«Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции

9 марта 2023, 16:25
20

Нападающий «Шахтeра» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о драке с российским туристом в Турции.

«Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной. Видит, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и выкрикнул: «Спартак» – чемпион».

Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они.

Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, с кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину.

Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», – сказал Сикан в интервью пресс-службе «Шахтера».

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Спартак Сикан Даниил
Комментарии (20)
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vladik12
1678369559
Ска, не все дома?
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alp
1678370085
какой то рандомный набор слов... на украине процентов 60 неизлечимо больны, типа этой саки.. штош, время придет, всех подлечим...
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Степашкин Вова
1678370688
«Если с русским не подерусь, то сборы провалены» Можно переделать для бомбардира " если не выложу г.о. в на то день провален! У вас уже по ходу плохо совсем кое с чем(((
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TANNER
1678371434
"Я даю ему пощечину"... Только украинско-фашистская нечисть считает пощечину дракой, одно слово - *****. Приехал бы в Россию это салоед, ему бы тут руки и ноги поотрывали, убожеству.
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С А Р Т А К 100%
1678373806
Ох как хочется этому хохлёнку чтоб это было правда.Высосал из чьегото члена.Зато герой.
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derrik2000
1678376520
"Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось." Это он не журналюге, а как в нашей полиции у следователя даёт показания по факту причинения телесных повреждений. ))) Ни хрена себе - ПОЩЁЧИНА.
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aaaaahhhh
1678377049
нарвется когда нибудь не по детски...
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Axe111
1678381928
Животное больное
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ААМ
1678383714
***** останется хохлом, хоть ты осыпь его звездами.
Ответить
alefreddy
1678392876
***** останется хохлом хоть ты пусти его в Европу...
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