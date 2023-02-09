Футболист «Шахтера» ударил россиянина в турецком отеле

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан нанес черепно-мозговую травму гражданину России в Турции.
Инцидент произошел в турецком отеле, где проживает команда УПЛ во время сборов.
Увидев футболиста в клубной футболке, россиянин крикнул «Слава России!».
Форвард «Шахтера» ответил ударом, сбившим мужчину с ног. Пострадавший был направлен в больницу с ЧМТ.
Клуб смог уладить ситуацию мирным образом.
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Источник: Sports.ru