Футболист «Шахтера» ударил россиянина в турецком отеле

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан нанес черепно-мозговую травму гражданину России в Турции.

Инцидент произошел в турецком отеле, где проживает команда УПЛ во время сборов.

Увидев футболиста в клубной футболке, россиянин крикнул «Слава России!».

Форвард «Шахтера» ответил ударом, сбившим мужчину с ног. Пострадавший был направлен в больницу с ЧМТ.

Клуб смог уладить ситуацию мирным образом.

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