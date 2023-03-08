Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов

Для крайнего защитника, хороший показатель. Правда с техникой у него не все в порядке.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис лидирует в Лиге чемпионов по максимальному ускорению. В одном из матчей ему удалось разогнаться до 37 километров в час.
В топ-3 по скорости также попадают Михаил Мудрик из «Челси» и Усман Дембеле из «Барселоны». Оба показали скорость 36,6 километра в час.
- 22-летний Дэвис стоит 70 миллионов евро.
- Игрок в сезоне ЛЧ провел все 7 матчей, сделал 2 ассиста.
- Дэвис – участник чемпионата мира-2022.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?