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    Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов

    Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис лидирует в Лиге чемпионов по максимальному ускорению. В одном из матчей ему удалось разогнаться до 37 километров в час.

    В топ-3 по скорости также попадают Михаил Мудрик из «Челси» и Усман Дембеле из «Барселоны». Оба показали скорость 36,6 километра в час.

    • 22-летний Дэвис стоит 70 миллионов евро.
    • Игрок в сезоне ЛЧ провел все 7 матчей, сделал 2 ассиста.
    • Дэвис – участник чемпионата мира-2022.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    08.03.2023 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:23

      Для крайнего защитника, хороший показатель. Правда с техникой у него не все в порядке.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 марта, 08:25

      Мудрик, ааааа это то чудо которое нифига не делает на поле)

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