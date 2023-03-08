Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис лидирует в Лиге чемпионов по максимальному ускорению. В одном из матчей ему удалось разогнаться до 37 километров в час.

В топ-3 по скорости также попадают Михаил Мудрик из «Челси» и Усман Дембеле из «Барселоны». Оба показали скорость 36,6 километра в час.

22-летний Дэвис стоит 70 миллионов евро.

Игрок в сезоне ЛЧ провел все 7 матчей, сделал 2 ассиста.

Дэвис – участник чемпионата мира-2022.

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