Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Смешнее всего будет если Карпин пригласит Дзюбу, а Дзюба опять демонстративно откажется, или еще круче выставит условие, что бы Карпин ушел из сборной.
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что должен делать нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, чтобы получить вызов в сборную России.
«Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь все очевидно, у Артeма с Валерием Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привeл. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер и он формирует состав.
Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.
Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артeм будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — сказал Чернышов.
- Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
- Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
- Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.
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