Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что должен делать нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, чтобы получить вызов в сборную России.

«Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь все очевидно, у Артeма с Валерием Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привeл. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер и он формирует состав.

Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.

Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артeм будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — сказал Чернышов.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.

Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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