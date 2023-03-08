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    Какой вы футболист?

    Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что должен делать нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, чтобы получить вызов в сборную России.

    «Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь все очевидно, у Артeма с Валерием Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привeл. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер и он формирует состав.

    Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.

    Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артeм будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — сказал Чернышов.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
    • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 11:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 8 марта, 19:47

      Смешнее всего будет если Карпин пригласит Дзюбу, а Дзюба опять демонстративно откажется, или еще круче выставит условие, что бы Карпин ушел из сборной.

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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 17:04

      Чернышев спустись на Землю! Где футбол во Франции и где в России? Франция может набрать игроков на две конкурентных сборных, наши на одну наскрести не могут и активно привлекают гастрабайтеров))) И да, результаты у российской сборной при Карпуши, так себе. Дзюбе нужно было дать шанс, стать лучшим бомбардиром за сборную, а Карпуша обиделся и решил ему таким образом подосрать, это говорит о его мелочности и не профессионализме.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 8 марта, 15:32

      "Искупаться в трех котлах, В молоке и двух водах: Как в одной воде студёной, А в другой воде варёной, Молоко, слышь, кипяток" !!! )))

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 13:54

      Да какая разница будет там какой то зюба в сборной или чо....Один хрен этой сборной не играть на ЧЕ и ЧМ лет так двадцать..
      Спасибо пукину

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      Рейтинг: +90

      Бригадный > dauzhhhhh 8 марта, 15:51

      Ты, вонючка, не гадь на форумах. А то как то у тебя это уже императив какой то. Обязательно прийти и нагадить. А насчет сборной, то ситуация здесь предельно простая. Сборной нужно в каждом матче стараться показывать характер, класс и результат. Чтобы создавать реноме: плохо, что этой команды нет на крупнейших турнирах. Вот, хоккей российский если взять. Руководители канадского хоккея уже заявили. Что без сборной России крупные хоккейные турниры бессмысленны. Нет у таких турниров ни рейтингов, ни авторитета.

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      Рейтинг: +2471

      serglider > Бригадный 8 марта, 17:08

      Проблема в том, что тут будет рулить политика, а не какой-то абстрактный "смысл". Политическое руководство США и ЕЭС, скажут спортивным организациям не допускать Россию до соревнований - так и будет, без всякого смысла.

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 8 марта, 12:47

      Надавят... Тогда пусть сами и тренируют сборную раз они решать будут кого брать, а кого нет... Обиженка чуба один раз отказалась от сборной... А придя в неё будет дестабилизировать атмосферу в команде

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 12:47

      Даже если Дзюба будет делать покеры в каждой игре РПЛ, мстительный Валера не возьмет его в сборную.

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      Рейтинг: +2471

      serglider > Cleaner 8 марта, 17:15

      Ну, если сборная будет прилично играть - проблемы не будет. Весь вопрос в том, что наша сборная откровенно слабо играет, при этом в нее не приглашают и не дают шанса играть забивному форварду. В конечном счете Карпуша исполняющий обязанности главного тренера, а не пуп земли и не хозяин команды. Запросто может вылететь как из кресла тренера сборной, так и Ростова с которым в 2023 году он не еще выиграл ни одного матча.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 8 марта, 12:25

      А какая мотивация у игроков сборной на играх с Таджикистаном Узбекистаном теми же Ираном и Ираком? Никакой. Товарняк он и есть товарняк.

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