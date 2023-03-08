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Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

8 марта 2023, 11:14
6

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что должен делать нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, чтобы получить вызов в сборную России.

«Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь все очевидно, у Артeма с Валерием Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привeл. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер и он формирует состав.

Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.

Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артeм будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — сказал Чернышов.

  • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
  • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
  • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Дзюба Артем Чернышов Андрей
Комментарии (6)
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Napaleon Banapart
1678267536
А какая мотивация у игроков сборной на играх с Таджикистаном Узбекистаном теми же Ираном и Ираком? Никакой. Товарняк он и есть товарняк.
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"supermax"
1678268837
Надавят... Тогда пусть сами и тренируют сборную раз они решать будут кого брать, а кого нет... Обиженка чуба один раз отказалась от сборной... А придя в неё будет дестабилизировать атмосферу в команде
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VVM1964
1678278744
"Искупаться в трех котлах, В молоке и двух водах: Как в одной воде студёной, А в другой воде варёной, Молоко, слышь, кипяток" !!! )))
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serglider
1678284299
Чернышев спустись на Землю! Где футбол во Франции и где в России? Франция может набрать игроков на две конкурентных сборных, наши на одну наскрести не могут и активно привлекают гастрабайтеров))) И да, результаты у российской сборной при Карпуши, так себе. Дзюбе нужно было дать шанс, стать лучшим бомбардиром за сборную, а Карпуша обиделся и решил ему таким образом подосрать, это говорит о его мелочности и не профессионализме.
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Январь 59
1678294034
Смешнее всего будет если Карпин пригласит Дзюбу, а Дзюба опять демонстративно откажется, или еще круче выставит условие, что бы Карпин ушел из сборной.
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