Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чернышов назвал Fan ID национальной катастрофой

8 марта 2023, 07:33
2

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«То, что мы сейчас видим на трибунах футбольных матчей — это большая катастрофа. Сейчас и так хватает серьeзных проблем, люди хотели прийти на стадион, побелеть на прекрасных и комфортных аренах, но... На «Спартак» пришло около четырeх тысяч, на «Динамо» — около пяти. Это национальная футбольная катастрофа! Сейчас бы, наоборот, устраивать праздники на футболе.

Эта система с паспортом болельщика была не продумана. Сравнивать с чемпионатом мира не надо — это другая ситуация. Мы видим, сколько сейчас у людей возникало проблем с оформлением этой карточки. Человек раз попробует, два, но потом плюнет на это всe, скажет, что будет ждать отмены этого. Страдают все.

Уверен, болельщики в этом вопросе пойдут до конца. Сейчас мы видим, что уже в Госдуме и РФС задумались об этом, что ситуация нехорошая. Часто бывало, когда что-то делают, но не думают о последствиях. Сейчас вот эта ситуация. Те, кто могут еe исправить, должны задуматься.

Вряд ли в Европе ввели бы такую систему. Когда бывали беспорядки, они боролись другими методами. У нас же стоит признать, что система не сработала. Нужно что-то поменять. Если трибуны пустые, то тем людям, которые принимали это решение, нужно садиться и снова думать, как выйти из этой ситуации», — сказал Чернышов.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Чернышов Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1678271453
Выгодоприобретателям плевать на футбол, главное раком поставить больше народа и чтоб не вякали, наличку тоже в планах отменить, любого можно отключить от жизни и лишить всех прав в угоду начальничку....
Ответить
portero
1685599814
Ту
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
9
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+