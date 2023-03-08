Чернышов назвал Fan ID национальной катастрофой

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«То, что мы сейчас видим на трибунах футбольных матчей — это большая катастрофа. Сейчас и так хватает серьeзных проблем, люди хотели прийти на стадион, побелеть на прекрасных и комфортных аренах, но... На «Спартак» пришло около четырeх тысяч, на «Динамо» — около пяти. Это национальная футбольная катастрофа! Сейчас бы, наоборот, устраивать праздники на футболе.

Эта система с паспортом болельщика была не продумана. Сравнивать с чемпионатом мира не надо — это другая ситуация. Мы видим, сколько сейчас у людей возникало проблем с оформлением этой карточки. Человек раз попробует, два, но потом плюнет на это всe, скажет, что будет ждать отмены этого. Страдают все.

Уверен, болельщики в этом вопросе пойдут до конца. Сейчас мы видим, что уже в Госдуме и РФС задумались об этом, что ситуация нехорошая. Часто бывало, когда что-то делают, но не думают о последствиях. Сейчас вот эта ситуация. Те, кто могут еe исправить, должны задуматься.

Вряд ли в Европе ввели бы такую систему. Когда бывали беспорядки, они боролись другими методами. У нас же стоит признать, что система не сработала. Нужно что-то поменять. Если трибуны пустые, то тем людям, которые принимали это решение, нужно садиться и снова думать, как выйти из этой ситуации», — сказал Чернышов.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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