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    Какой вы футболист?

    «Невероятная команда». Ренан рассказал, как его приняли в «Зените»

    Защитник Роберт Ренан поделился эмоциями от перехода в «Зенит».

    «Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днeм адаптация ускоряется. Безусловно, помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.

    Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее — можно было бы больше времени проводить», — сказал Ренан.

    • Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
    • Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
    • Ренаном интересуется «Реал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 07:55

      Приятный внешне парень. Думаю приживётся в Питере. По деньгам, которые заработает на нём Зенит побьёт рекорд Халка

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 18:18

      В 19 лет, оказался в крутейшем городе РФ.
      Повезло и с клубом.
      Бог от помойки и СпартаГа отвел.
      :)))

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