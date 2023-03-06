«Невероятная команда». Ренан рассказал, как его приняли в «Зените»

Защитник Роберт Ренан поделился эмоциями от перехода в «Зенит».

«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днeм адаптация ускоряется. Безусловно, помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.

Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее — можно было бы больше времени проводить», — сказал Ренан.

Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.

Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).

Ренаном интересуется «Реал».

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