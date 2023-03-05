«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на игру 18-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Фишт».
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гайич, Мендес, Чалов.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа Сочи – 2.95
- Ничья – 3.55
- Победа ЦСКА – 2.40
Источник: «Бомбардир»