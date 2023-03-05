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    «Сочи» – ЦСКА: стартовые составы на 18-й тур РПЛ

    «Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на игру 18-го тура РПЛ.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гайич, Мендес, Чалов.

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Сочи – 2.95
    • Ничья – 3.55
    • Победа ЦСКА – 2.40

    Где смотреть матч Сочи – ЦСКА

    Прогноз на матч Сочи – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 5 марта, 19:49

      Пипец смотреть не возможно матч тишина гробовая на стадионе , почему правительство не прислушиваеться к народу(((, жаль у кого подписка на матч премьер им еще приходиться смотреть всю эту скукоту платно

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