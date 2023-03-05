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    Где смотреть матч «Сочи» – ЦСКА: 18 тур РПЛ

    «Сочи» и ЦСКА сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА идет пятым и имеет 29 очков.

    В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.

    • Игра состоится в воскресенье, 5 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, они дают на победу московской команды коэффициент 2,06. На ничью – 3,80. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,60.

    Прогноз на матч Сочи – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 18:31
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