«Сочи» и ЦСКА сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА идет пятым и имеет 29 очков.

В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.

Игра состоится в воскресенье, 5 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, они дают на победу московской команды коэффициент 2,06. На ничью – 3,80. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,60.

Прогноз на матч Сочи – ЦСКА