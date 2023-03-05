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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Сочи» – ЦСКА

    «Сочи» и ЦСКА сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Сочи – 2.95
    • Ничья – 3.55
    • Победа ЦСКА – 2.40

    Прогноз на матч: фора ЦСКА (0)

    Где смотреть матч Сочи – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 18:32
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