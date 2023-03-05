«Сочи» и ЦСКА сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Сочи – 2.95

Ничья – 3.55

Победа ЦСКА – 2.40

Прогноз на матч: фора ЦСКА (0)

Где смотреть матч Сочи – ЦСКА