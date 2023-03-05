«Сочи» и ЦСКА сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Сочи: Сослан Джанаев – Ваня Дркушич, Кирилл Заика, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов – Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов – Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Милан Гайич, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Константин Кучаев, Виктор Фелипе Мендес, Иван Обляков – Федор Чалов, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
В матче первого круга ЦСКА уверенно победил со счетом 3:0. Хесус Медина сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа Сочи – 2.95
- Ничья – 3.55
- Победа ЦСКА – 2.40
Прогноз на матч: фора ЦСКА (0)
Источник: «Бомбардир»