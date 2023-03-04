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    Какой вы футболист?

    Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ

    «Спартак» принимает «Урал» в 18-м туре чемпионата России.

    Гости открыли счет на 29-й минуте – Рай Влут реализовал пенальти.

    Судья Виталий Мешков назначил 11-метровый за фол зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте на Алексее Каштанове.

    22-летний парагваец, который проводит дебютную игру в РПЛ, также получил желтую карточку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 15:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +49

      BVG4 4 марта, 16:31

      АДМИН! Какие проблемы с отправкой моего последнего коммента?

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 4 марта, 16:08

      Да - без пары основных центральных два пропущенных, это лишний раз доказывает что Джикия пока трудно заменим .

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 марта, 15:46

      Явно не готов играть весь матч, очень много ошибок

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 15:08

      Да , болею за Спартак , но не пойму судей.
      Если ты 5 минут стоишь и смотришь , похоже не уверен, зачем тогда ставишь 11 метров ?
      Не уверен не ставь !!! И не только Спартаку.

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Алексей З 4 марта, 15:33

      Сложный был эпизод, но пенка там действительно была, хорошо что хоть не красная

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > AlexanderFCSM 4 марта, 16:05

      Какая нах красная , не слушай уродов с матч-тв.
      Вот и чистый гол отменил...

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Алексей З 4 марта, 16:06

      Да гол чистый 100%, но и пенальти вполне законный !

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      Рейтинг: +49

      BVG4 > AlexanderFCSM 4 марта, 16:15

      Что значит "хорошо"? Есть ПРАВИЛА игры! За умышленное нарушение правил игры против игрока атакующей команды, не позволившее нападающему завершить атаку ударом по воротам единственное и однозначно правильная санкция - УДАЛЕНИЕ С ПОЛЯ!!!!! Как понять Ваше "ХОРОШО"?

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      Рейтинг: +49

      BVG4 > Алексей З 4 марта, 16:26

      "Чистый", после свистка???

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > VVM1964 4 марта, 16:27

      Если бы 100 % , то я бы не спорил ,да и этот мудак со свистком не просматривал бы 5 минут.
      Да боролся с руками, но уверен не поставь и Урал особо не возмущался, 50/50.
      Ставь сразу и базара нет , а то менжуется как проститутка. Вот на третьем спартаковском что свистнул , где фол ? то то и оно , ****** заряженный.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > BVG4 4 марта, 16:35

      Вопрос к "свистку" !!! ( если он был ) Поэтому подтверждаю - чистый гол !

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      Рейтинг: +49

      BVG4 > VVM1964 4 марта, 17:24

      После голословного " подтверждаю" полегчало?

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