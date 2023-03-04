Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ

«Спартак» принимает «Урал» в 18-м туре чемпионата России.

Гости открыли счет на 29-й минуте – Рай Влут реализовал пенальти.

Судья Виталий Мешков назначил 11-метровый за фол зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте на Алексее Каштанове.

22-летний парагваец, который проводит дебютную игру в РПЛ, также получил желтую карточку.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы «Спартака» и «Урала» можно посмотреть здесь.

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