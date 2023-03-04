«Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.
Судья: Виталий Мешков (Россия)
- Матчей в сезоне: 8
- Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 24
«Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.
Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.60
- Ничья – 4.40
- Победа «Урала» – 5.40
Источник: сайт РПЛ