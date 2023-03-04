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    «Спартак» – «Урал»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ

    «Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

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    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

    Судья: Виталий Мешков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 8
    • Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 24

    «Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.60
    • Ничья – 4.40
    • Победа «Урала» – 5.40

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    Источник: сайт РПЛ

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    04.03.2023 12:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 4 марта, 14:38

      Скверное начало....
      Враги начнут Спартак гнобить...

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 13:55

      Да, вот если бы еще и не было Николса и Промеса совсем красиво было, но видимо нет пока подготовленных, а надо бы

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      Рейтинг: 0

      rtjj54u54qq 4 марта, 13:32

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      Рейтинг: +33530

      oyabun 4 марта, 13:31

      Достаточно предсказуемый состав, за исключением отсутствия в старте Соболева

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 13:24

      Ну что ж , посмотрим.
      Соболев походу ищет сумку жены.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy > Алексей З 4 марта, 13:43

      это точно сейчас не до футбола

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