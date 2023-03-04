«Спартак» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».

Начало – в 14:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Судья: Виталий Мешков (Россия)

Матчей в сезоне: 8

Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 24

«Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.

Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

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