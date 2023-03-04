«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта

Вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, покинет клуб через две недели.

Москвичи имеют право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с игроком, если суд признает его виновным и назначит реальный тюремный срок.

Кроме того, в таком случае «Спартак» сможет не платить «Аяксу» оставшуюся сумму за трансфер.

Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.

Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.

Суд вынесет решение 17 марта.

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