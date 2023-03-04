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    Какой вы футболист?

    «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта

    Вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, покинет клуб через две недели.

    Москвичи имеют право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с игроком, если суд признает его виновным и назначит реальный тюремный срок.

    Кроме того, в таком случае «Спартак» сможет не платить «Аяксу» оставшуюся сумму за трансфер.

    • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
    • Суд вынесет решение 17 марта.

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    Источник: Metaratings

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    04.03.2023 08:25
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 13:20

      Очередная букмекерская помойка взялась за провокации ради кликбейта.

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:35

      Представляю как Свинси Промяс начнёт изрыгать на бывших. Посмотрим на этого АНТОХУ. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 12:18

      Такую хотелку могут написать особо одаренные, как бы жырналисты с берегов Невы, обнюхавшись газом. Ну страшно им, что Промес с каждой игрой набирает форму, как и весь Спартак и это не дает спокойной жизни сениту. Вот и руководство газквас любыми путями пытается ввести нервозность в стан Спартака. Как то подло и дешево поступаете немытые.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 12:11

      зачем нам соблюдать законы вражеских стран?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 4 марта, 11:58

      Вот это будет сучьим поступком от руководства, а как же "Один за всех, и все за одного"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 11:41

      Если что, то к нам вТулу, у нас и тюрьма рядом со стадионом, поиграл и пошел в камеру отдыхать, а если серьезно, но кто его посадит, он же лучший в России

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Suvorov51 4 марта, 11:54

      Зачем писать глупости? Не будьте дитем малым. Лучший, худший, как ВЛАСТЬ решит, так и будет.

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      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Cleaner 4 марта, 11:58

      Ой !!! Кто это резко повзрослел то у нас тут !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Persona_non_Grata 4 марта, 11:59

      Персона, Вы нонграта!...)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Cleaner 4 марта, 12:01

      Не для тебя !)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > Cleaner 4 марта, 14:51

      Какая власть, голландии или наша, вот в чем вопрос

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 10:53

      После разрыва контракта его сразу в Голландию депортируют!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > paracetamol 4 марта, 11:51

      Значит туда ему и путь.

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 4 марта, 10:44

      Если это действительно так, заканчивается сказка малыша Промеса

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 10:25

      кому то страшилку на ночь прочитали, и сон дурной приснился... Инсайд нулевой, этот бред не заслуживает обсуждения

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > эд100 4 марта, 11:52

      эд100, а 100 в Вашем нике это количество дней после получения паспорта?

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 > Cleaner 4 марта, 13:32

      это количество лет, которые тебе понадобится, чтобы вырыгнуть что то умное

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > эд100 4 марта, 15:24

      О, Вы по-спартаковски пошутили!..)

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      Рейтинг: +3218

      Эном айс 4 марта, 10:17

      Это врядли.
      В данном случае принятое решение о нерасторжении контракта будет выгодно Спартаку. Коммерчески целесообразно и политически подобострастно обосновано.
      И с точки зрения сохранения боеспособного коллектива однозначно тоже.

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