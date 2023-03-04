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  • «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта

4 марта 2023, 08:25
21

Вингер «Спартака» Квинси Промес, возможно, покинет клуб через две недели.

Москвичи имеют право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с игроком, если суд признает его виновным и назначит реальный тюремный срок.

Кроме того, в таком случае «Спартак» сможет не платить «Аяксу» оставшуюся сумму за трансфер.

  • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
  • Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
  • Суд вынесет решение 17 марта.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (21)
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порт
1677909699
Зульфия этого не переживёт.
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САДЫЧОК
1677910388
100% расторгнут ! Ведь , Спартак планирует , когда нибудь вернуться в Еврокубки !
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Freyd
1677910483
Какая классная утка
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Kollljan
1677910879
Ещё сами и закуют наркобарона в наручники и передадут Нидерландам.
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АЛЕКС 58
1677912710
На одного провокатора в чемпионате станет меньше. Меньше драк,больше красивой игры. Футболист он хороший,а как человек...... Мелкий пакостник который прячется за чужие спины
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ScarlettOgusania
1677913936
Алёша через свой карманный метарейтинг нагнетает перед матчем с Уралом) штанишки то мокрые...от слёз)))
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Эном айс
1677914226
Это врядли. В данном случае принятое решение о нерасторжении контракта будет выгодно Спартаку. Коммерчески целесообразно и политически подобострастно обосновано. И с точки зрения сохранения боеспособного коллектива однозначно тоже.
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Ziklop
1677921117
зачем нам соблюдать законы вражеских стран?
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шахта Заполярная
1677921500
Такую хотелку могут написать особо одаренные, как бы жырналисты с берегов Невы, обнюхавшись газом. Ну страшно им, что Промес с каждой игрой набирает форму, как и весь Спартак и это не дает спокойной жизни сениту. Вот и руководство газквас любыми путями пытается ввести нервозность в стан Спартака. Как то подло и дешево поступаете немытые.
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NewLife
1677925220
Очередная букмекерская помойка взялась за провокации ради кликбейта.
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