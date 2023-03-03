Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы

    В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.

    • 31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

    Государственная прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

    По мнению прокуроров, футболист совершил преступление при отягчающих обстоятельствах, поскольку был в гневном состоянии.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса 11
    Промес повторил личный рекорд 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: AD.nl

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +743

      Азбука 3 марта, 20:08

      Через пару лет на свободу с чистой совестью и уже может на российское гражданство подавать без всяких препятствий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат 3 марта, 19:34

      Сегодня утром Спартак опубликовал официальное обращение, в котором сказано, что Промес не является ни подозреваемым, ни тем более обвиняемым, а допрашивается как свидетель. Я тут же указал, что это ложь, за что на паре сайтов меня временно забанили. Хорошо, что здесь не банят даже за правду. Потому я сюда и захожу регулярно. Хотя давно известно, что для россиян правда - самое ненавистное явление в их жизни, и они всеми фибрами души стараются ее игнорировать. Бомбардиру, при всех его недостатках, надо отдать должное - администрация этого сайта терпит тех, кто пишет правду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > Вомбат 3 марта, 19:44

      А ты кто?
      Украинец или израильтяни?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      rac531 3 марта, 18:08

      По мне это семейная драма, превратившаяся в фарс из-за стремления алчных "родственничков" по полной программе поживиться за счет Квинси(
      И такое бывает(

      С другой стороны, разве он единственный?
      Например, Кристиан НОБОА, избивший свою девушку Кевиам КАСО.
      Но здесь - МОЛЧАНИЕ)
      А, может быть, избиениение девушек и женщин для шелкоперов и спартакофобов и является проявлением мужской доблести?
      ВОСЬМОЕ МАРТА всего лишь ОДИН РАЗ в году))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > rac531 3 марта, 18:32

      Как бы "избить" понятие растяжимое. Можно отделать так, что половины зубов не будет, морда синяя, челюсть набок, человек в коме... или вот потерпевшая фоткает свою морду с разу после "побоев" и не понятно, то ли ее били, то ли у нее слабая аллергия на тональный крем))) А если и били, то плюшевой игрушкой))) Ну, а если ножечком ткнули, то по любасу дырка в теле будет, плюс когда, без твоего согласие тебя ножечком шинкуют это физически и психологически человек может на всю жизнь инвалидом остаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > serglider 3 марта, 19:46

      Не надо ёрничать.
      У не все лицо и шея в синяках были.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 17:33

      Уголовник должен сидеть в тюрьме! - сказал Высоцкий.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > paracetamol 3 марта, 18:38

      Не Высоцкий, а персонаж которого он играл! А играл он, согласно сценарию, по произведению писателя. Теперь вопрос: Кто же это сказал? Многие так же забывают, что по сюжету фильма, Жеглов подкинул улику Кирпичу и хотел упрятать в каталажку невинного человека! Почему-то об этом все забывают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Азбука > serglider 3 марта, 20:02

      Если уж быть точным до конца, то улика-кошелёк была украдена Кирпичём, который он ловко скинул. Таки не таким "невинным" он был. Пример не шибко удачен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Назарян 3 марта, 17:13

      а спартачи хотят ему гражданство России наверное чобы на СВО отправить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      acor94 3 марта, 16:39

      Пускай прокуратура платит рыночную цену за Промеса. За миллионов 10 можно продать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      acor94 3 марта, 16:37

      Конечно в гневом, когда твой родственник прое бал тонну травы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 3 марта, 16:21

      Можно подумать в Спартаке кроме Промеса нет хороших игроков. Готовы уголовника оправдать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 16:15

      Отмажет Спартак уголовника. Насыпет потерпевшему сколько попросит мазутного бобла и закроют дело. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 3 марта, 16:10

      Спартак за уголовника отступные 1 млн заплатит,и на этом пока закончится. До следующего уголовного дела,о торговле наркотой.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11