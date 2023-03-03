Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы

3 марта 2023, 15:18
32

В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.

  • 31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
  • В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

Государственная прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

По мнению прокуроров, футболист совершил преступление при отягчающих обстоятельствах, поскольку был в гневном состоянии.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: AD.nl
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1677846875
Если присудят и сделают запрос на выдачу преступника, то, ведь, никуда не денутся, выдадут. В наручниках, как полагается.
Ответить
Kollljan
1677847577
Объясню для тупорылых. Для того, чтобы показать всему миру, что Россия правовая страна, где главенствует Право, выдача по требованию Нидерландов, скрывающегося на территории России преступника Промеса, будет произведена показательно и торжественно. В присутствии множества журналистов и телекамер. Поэтому и Дума и РФС отказали в гражданстве Промесу. Именно поэтому.
Ответить
эд100
1677848173
дело из уголовки перешло в чистую политику. не будь он в России, все бы забыли там эту историю.
Ответить
Дядя Серёжа
1677848789
На худой конец его здесь посадят, правда в Динаму надо будет переходить
Ответить
АЛЕКС 58
1677849045
Спартак за уголовника отступные 1 млн заплатит,и на этом пока закончится. До следующего уголовного дела,о торговле наркотой.
Ответить
АЛЕКС 58
1677849709
Можно подумать в Спартаке кроме Промеса нет хороших игроков. Готовы уголовника оправдать.
Ответить
acor94
1677850664
Конечно в гневом, когда твой родственник прое бал тонну травы!
Ответить
acor94
1677850776
Пускай прокуратура платит рыночную цену за Промеса. За миллионов 10 можно продать.
Ответить
paracetamol
1677854039
Уголовник должен сидеть в тюрьме! - сказал Высоцкий.
Ответить
Азбука
1677863295
Через пару лет на свободу с чистой совестью и уже может на российское гражданство подавать без всяких препятствий.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
13
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Все новости
Все новости
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
13
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
4
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
101
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
Вчера, 19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
Вчера, 18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
Вчера, 18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
Вчера, 18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+