Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы

В Нидерландах идет судебный процесс по делу игрока «Спартака» Квинси Промеса.
- 31-летнего вингера подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
- В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.
Государственная прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.
По мнению прокуроров, футболист совершил преступление при отягчающих обстоятельствах, поскольку был в гневном состоянии.
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Источник: AD.nl