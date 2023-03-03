Опубликовано расписание матчей Fonbet Кубка России

РФС обнародовал календарь игр плей-офф Fonbet Кубка России.
В ходе вчерашней жеребьевки определились полуфинальные пары Пути РПЛ и четвертьфинальные пары Пути регионов.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
14 марта (вторник)
15 марта (среда)
17:30. «Крылья Советов» – ЦСКА
Ответные встречи состоятся 4-6 апреля.
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
14 марта (вторник)
17:30. «Акрон» – «Локомотив»
15 марта (среда)
15:00. «Ахмат» – «Краснодар»
16 марта (четверг)
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Источник: сайт РФС