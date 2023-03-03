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    Опубликовано расписание матчей Fonbet Кубка России

    РФС обнародовал календарь игр плей-офф Fonbet Кубка России.

    В ходе вчерашней жеребьевки определились полуфинальные пары Пути РПЛ и четвертьфинальные пары Пути регионов.

    Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

    14 марта (вторник)

    20:00. «Спартак»«Урал»

    15 марта (среда)

    17:30. «Крылья Советов» – ЦСКА

    Ответные встречи состоятся 4-6 апреля.

    Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

    14 марта (вторник)

    17:30. «Акрон»«Локомотив»

    15 марта (среда)

    15:00. «Ахмат»«Краснодар»

    20:00. «Зенит»«Динамо»

    16 марта (четверг)

    18:00. «Пари НН»«Ростов»

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    Источник: сайт РФС

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    03.03.2023 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 11:12

      Спартак - Урал. На этот раз красно-белые не отскочат!..)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:19

      Зенит - чемпион и обладатель Кубка РФС!

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