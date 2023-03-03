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Опубликовано расписание матчей Fonbet Кубка России

3 марта 2023, 18:08
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РФС обнародовал календарь игр плей-офф Fonbet Кубка России.

В ходе вчерашней жеребьевки определились полуфинальные пары Пути РПЛ и четвертьфинальные пары Пути регионов.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

20:00. «Спартак»«Урал»

15 марта (среда)

17:30. «Крылья Советов» – ЦСКА

Ответные встречи состоятся 4-6 апреля.

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

17:30. «Акрон»«Локомотив»

15 марта (среда)

15:00. «Ахмат»«Краснодар»

20:00. «Зенит»«Динамо»

16 марта (четверг)

18:00. «Пари НН»«Ростов»

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
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