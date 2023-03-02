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  • Жеребьевка Fonbet Кубка России. «Зенит» – «Динамо», «Спартак» – «Урал» и другие пары

Жеребьевка Fonbet Кубка России. «Зенит» – «Динамо», «Спартак» – «Урал» и другие пары

2 марта 2023, 14:50
9

Состоялась жеребьевка следующей стадии Fonbet Кубка России сезона-2022/23.

1/2 финала Пути РПЛ (верхняя сетка)

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Спартак»«Урал»

2-й этап 1/4 финала Пути Регионов (нижняя сетка)

«Ахмат»«Краснодар»

«Пари НН»«Ростов»

«Зенит»«Динамо»

«Акрон»«Локомотив»

  • Первые матчи в 1/2 финала Пути РПЛ состоятся с 14 по 16 марта, ответные – с 4 по 6 апреля.
  • В 1/4 финала Пути Регионов состоится по одному матчу. Игры запланированы на 14-16 марта.
  • На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в нижнюю сетку.

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (9)
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3meeeD
1677758131
Е5ать бред придумали галимый
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Napaleon Banapart
1677758158
Веселые матчи нас ждут «Крылья Советов» – ЦСКА.. «Зенит» – «Динамо»
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ivany4
1677759975
Становиться интереснее. Пары более менее ровные, кубковые.
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zigbert
1677763174
Система начинает становится понятной.
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Бригадный
1677763325
Что любопытно: нынешние игры на Кубок очень приличного уровня и при полной самоотдаче практически в каждом матче. Вспоминаются времена, когда игры на Кубок были много более содержательными, чем отбывание номера в ЛЕ и особенно - в дерьмокубках типа Лиги конференций. Вот уж, ублюдочный розыгрыш придумали европид...сы!
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BRAZILES
1677772776
вообще непонятная сетка турнира
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GoLenaStop
1677801857
А, что такое происходит? ;-)) Почему во всех названиях типа "...матчи в 1/2 финала Пути РПЛ ..." не дописали букву Н ?.. Хи...
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моэм
1677820573
Максимальная облегчённый путь к финалу для клубов РПЛ ( с фактором лаки-лузера) и усложнённыё для клубов низших лиг , что полностью исключает фактор случайности появления того же Акрона в финале ....а главное не повторится ситуация с Тосно , взявшего Кубок и провалившегося в небытие .
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