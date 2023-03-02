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    Жеребьевка Fonbet Кубка России. «Зенит» – «Динамо», «Спартак» – «Урал» и другие пары

    Состоялась жеребьевка следующей стадии Fonbet Кубка России сезона-2022/23.

    1/2 финала Пути РПЛ (верхняя сетка)

    «Крылья Советов» – ЦСКА

    «Спартак»«Урал»

    2-й этап 1/4 финала Пути Регионов (нижняя сетка)

    «Ахмат»«Краснодар»

    «Пари НН»«Ростов»

    «Зенит»«Динамо»

    «Акрон»«Локомотив»

    • Первые матчи в 1/2 финала Пути РПЛ состоятся с 14 по 16 марта, ответные – с 4 по 6 апреля.
    • В 1/4 финала Пути Регионов состоится по одному матчу. Игры запланированы на 14-16 марта.
    • На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в нижнюю сетку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2023 14:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 08:16

      Максимальная облегчённый путь к финалу для клубов РПЛ ( с фактором лаки-лузера) и усложнённыё для клубов низших лиг , что полностью исключает фактор случайности появления того же Акрона в финале ....а главное не повторится ситуация с Тосно , взявшего Кубок и провалившегося в небытие .

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 3 марта, 03:04


      А, что такое происходит? ;-))
      Почему во всех названиях типа
      "...матчи в 1/2 финала Пути РПЛ ..."
      не дописали букву Н ?..
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 2 марта, 18:59

      вообще непонятная сетка турнира

      1
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 2 марта, 16:22

      Что любопытно: нынешние игры на Кубок очень приличного уровня и при полной самоотдаче практически в каждом матче. Вспоминаются времена, когда игры на Кубок были много более содержательными, чем отбывание номера в ЛЕ и особенно - в дерьмокубках типа Лиги конференций. Вот уж, ублюдочный розыгрыш придумали европид...сы!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 16:19

      Система начинает становится понятной.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 2 марта, 15:26

      Становиться интереснее.
      Пары более менее ровные, кубковые.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 2 марта, 14:55

      Веселые матчи нас ждут «Крылья Советов» – ЦСКА.. «Зенит» – «Динамо»

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      Рейтинг: +872

      3meeeD 2 марта, 14:55

      Е5ать бред придумали галимый

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > 3meeeD 2 марта, 15:10

      Наоборот интереснее, чем было. Больше футбола, меньше фактора случайности.

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