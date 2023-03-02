Жеребьевка Fonbet Кубка России. «Зенит» – «Динамо», «Спартак» – «Урал» и другие пары

Состоялась жеребьевка следующей стадии Fonbet Кубка России сезона-2022/23.
1/2 финала Пути РПЛ (верхняя сетка)
«Крылья Советов» – ЦСКА
2-й этап 1/4 финала Пути Регионов (нижняя сетка)
- Первые матчи в 1/2 финала Пути РПЛ состоятся с 14 по 16 марта, ответные – с 4 по 6 апреля.
- В 1/4 финала Пути Регионов состоится по одному матчу. Игры запланированы на 14-16 марта.
- На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в нижнюю сетку.
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Источник: «Бомбардир»