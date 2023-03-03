Де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов

Нападающий ПСВ Люк де Йонг решил закончить международную карьеру.

Об уходе из сборной Нидерландов 32-летний футболист сообщил в соцсетях.

«Для меня это было честью. Спасибо за все воспоминания», – написал голландец.

Де Йонг выступал за сборную с 2011 года.

Он провел 39 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

На клубном уровне форвард поиграл за «Барселону», «Севилью», «Ньюкасл», «Боруссию» М и другие клубы.

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