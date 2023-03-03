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  • Тихонов: «Шалимов и Мостовой должны сесть за стол переговоров в бане и выпить 3 рюмки водки по 50 максимум»

Тихонов: «Шалимов и Мостовой должны сесть за стол переговоров в бане и выпить 3 рюмки водки по 50 максимум»

3 марта 2023, 10:25
6

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал совет Александру Мостовому и Игорю Шалимову, как им нужно помириться.

– Когда играли Шалимов и Мостовой, это было похоже на футбол — не то, что сегодня. Во‑вторых, у меня к ним простой совет: мы все настолько разные, надо подумать, оставить все бытовые вопросы, неприязнь и сохранить спортивную дружбу! Это очень важно.

Я бы посоветовал им сесть за стол переговоров, налить по рюмке русской водки.

— В бане!

— Да‑да, три раза по 50 максимум, пожать руки и закончить. У нас и так бед в футболе хватает. Любой скандал идет не на руку! Объединились, обнялись, сфотографировались и сказали: «Ребята, болельщики. Мы все сделаем для того, чтобы реанимировать наш футбол!»

Наконец‑то обыграть хотя бы узбеков, таджиков, киргизов, а не по нолям играть. Вот о чем думать надо, а не предъявлять друг другу претензии.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1677829078
Маловато будет ))
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Давид59
1677829081
Обыграть узбеков, таджиков, киргизов! И тогда наверняка...
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Ниф-Ниф
1677829175
Сдается мне, что они и так не просыхают.
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SLADE2019
1677829805
Вот и организуй застолье в бане, а не бесплатные советы раздавай.
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