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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тихонов: «Шалимов и Мостовой должны сесть за стол переговоров в бане и выпить 3 рюмки водки по 50 максимум»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал совет Александру Мостовому и Игорю Шалимову, как им нужно помириться.

    – Когда играли Шалимов и Мостовой, это было похоже на футбол — не то, что сегодня. Во‑вторых, у меня к ним простой совет: мы все настолько разные, надо подумать, оставить все бытовые вопросы, неприязнь и сохранить спортивную дружбу! Это очень важно.

    Я бы посоветовал им сесть за стол переговоров, налить по рюмке русской водки.

    — В бане!

    — Да‑да, три раза по 50 максимум, пожать руки и закончить. У нас и так бед в футболе хватает. Любой скандал идет не на руку! Объединились, обнялись, сфотографировались и сказали: «Ребята, болельщики. Мы все сделаем для того, чтобы реанимировать наш футбол!»

    Наконец‑то обыграть хотя бы узбеков, таджиков, киргизов, а не по нолям играть. Вот о чем думать надо, а не предъявлять друг другу претензии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2023 10:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 3 марта, 10:50

      Вот и организуй застолье в бане, а не бесплатные советы раздавай.

      0
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      Рейтинг: +299

      Ниф-Ниф 3 марта, 10:39

      Сдается мне, что они и так не просыхают.

      2
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 3 марта, 10:38

      Обыграть узбеков, таджиков, киргизов! И тогда наверняка...

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 3 марта, 10:37

      Маловато будет ))

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > Persona_non_Grata 3 марта, 10:42

      Если больше накатить, то они потом не вспомнят, что в бане было

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Давид59 3 марта, 16:33

      Я видел сколько может выпить футболист и это еще не из Премьер лиги )))

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