Тихонов: «Шалимов и Мостовой должны сесть за стол переговоров в бане и выпить 3 рюмки водки по 50 максимум»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал совет Александру Мостовому и Игорю Шалимову, как им нужно помириться.

– Когда играли Шалимов и Мостовой, это было похоже на футбол — не то, что сегодня. Во‑вторых, у меня к ним простой совет: мы все настолько разные, надо подумать, оставить все бытовые вопросы, неприязнь и сохранить спортивную дружбу! Это очень важно.

Я бы посоветовал им сесть за стол переговоров, налить по рюмке русской водки.

— В бане!

— Да‑да, три раза по 50 максимум, пожать руки и закончить. У нас и так бед в футболе хватает. Любой скандал идет не на руку! Объединились, обнялись, сфотографировались и сказали: «Ребята, болельщики. Мы все сделаем для того, чтобы реанимировать наш футбол!»

Наконец‑то обыграть хотя бы узбеков, таджиков, киргизов, а не по нолям играть. Вот о чем думать надо, а не предъявлять друг другу претензии.

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