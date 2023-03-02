Павлюченко рассказал, как на падение Тикнизяна отреагировали бы судьи АПЛ

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поддержал главного арбитра матча 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак» – «Локомотив» Сергея Иванова.

«Я сразу после матча поддержал судью Сергея Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Скорее, что тут защитник не имел права так играть. Надо было действовать проще – выбить за линию, пусть «Спартак» угловой бы лучше подал.

Как говорил нам Олег Романцев: «Есть 45-й ряд – туда и бей, если что». Это нормальная борьба двух мужиков. Думаю, Тикнизян это падение больше нарисовал. В чемпионате Англии на такой эпизод внимания бы не обратили, даже VAR не стали бы смотреть.

В конце концов, у нас же футбол, а не бальные танцы. После каждого контакта свистеть будем? Я вот тоже жаловался на судейство, а потом оказался в Англии, где меня пару раз отоварили, а арбитры разводили руками – это футбол.

В целом Иванов отработал хорошо, его решения не оказали влияния на исход матча. Были некоторые сомнения относительно пенальти на Антоне Миранчуке, но этот эпизод на усмотрение арбитра», – сказал Павлюченко.

ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.

До этого гола счет был ничейным – 1:1.

«Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

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