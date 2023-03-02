Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко рассказал, как на падение Тикнизяна отреагировали бы судьи АПЛ

Павлюченко рассказал, как на падение Тикнизяна отреагировали бы судьи АПЛ

2 марта 2023, 17:59
9

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поддержал главного арбитра матча 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак» – «Локомотив» Сергея Иванова.

«Я сразу после матча поддержал судью Сергея Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Скорее, что тут защитник не имел права так играть. Надо было действовать проще – выбить за линию, пусть «Спартак» угловой бы лучше подал.

Как говорил нам Олег Романцев: «Есть 45-й ряд – туда и бей, если что». Это нормальная борьба двух мужиков. Думаю, Тикнизян это падение больше нарисовал. В чемпионате Англии на такой эпизод внимания бы не обратили, даже VAR не стали бы смотреть.

В конце концов, у нас же футбол, а не бальные танцы. После каждого контакта свистеть будем? Я вот тоже жаловался на судейство, а потом оказался в Англии, где меня пару раз отоварили, а арбитры разводили руками – это футбол.

В целом Иванов отработал хорошо, его решения не оказали влияния на исход матча. Были некоторые сомнения относительно пенальти на Антоне Миранчуке, но этот эпизод на усмотрение арбитра», – сказал Павлюченко.

  • ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.
  • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
  • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ 1
Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб 2
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба 4
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Павлюченко Роман Тикнизян Наир
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Baggio1986
1677774909
Все правильно сказал по эпизоду с Тикнизяном,просто все привыкли,что у нас свистят за каждое касание,итак футбол дерьмовый,ещё и свисток на свистке...
Ответить
Ниф-Ниф
1677775502
Иванов правильно рассудил. ЭСК - разогнать!
Ответить
NewLife
1677776202
Просто ты футболист, а ЭСК чиновники дилетанты))
Ответить
cska1948
1677777520
Когда в игре СпаМа с Сочи все спорные эпизоды трактовались в пользу Сочи, то болельщики СпаМа дружно кричали про очередной заговор. Но когда все спорные эпизоды трактуются в пользу СпаМа, то это для Заремы и Ко отличное судейство.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1677780297
Иванов оказался совсем не любителем бальных танцев.
Ответить
Ziklop
1677780330
что бы ты сказал в ситуации наоборот, ответ известен: было нарушение, а судья не свистел!
Ответить
Главные новости
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
11
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+