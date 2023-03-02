Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко рассказал, как на падение Тикнизяна отреагировали бы судьи АПЛ

    Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поддержал главного арбитра матча 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак» – «Локомотив» Сергея Иванова.

    «Я сразу после матча поддержал судью Сергея Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Скорее, что тут защитник не имел права так играть. Надо было действовать проще – выбить за линию, пусть «Спартак» угловой бы лучше подал.

    Как говорил нам Олег Романцев: «Есть 45-й ряд – туда и бей, если что». Это нормальная борьба двух мужиков. Думаю, Тикнизян это падение больше нарисовал. В чемпионате Англии на такой эпизод внимания бы не обратили, даже VAR не стали бы смотреть.

    В конце концов, у нас же футбол, а не бальные танцы. После каждого контакта свистеть будем? Я вот тоже жаловался на судейство, а потом оказался в Англии, где меня пару раз отоварили, а арбитры разводили руками – это футбол.

    В целом Иванов отработал хорошо, его решения не оказали влияния на исход матча. Были некоторые сомнения относительно пенальти на Антоне Миранчуке, но этот эпизод на усмотрение арбитра», – сказал Павлюченко.

    • ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.
    • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
    • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В сборной Армении ответили на вопрос, когда Тикнизян получит армянский паспорт 2
    «Что бы выбрал я? Посмотрите в паспорт». Мирзоян – о решении Тикнизяна играть за Армению
    Гришин объяснил, почему Тикнизян решил выступать за сборную Армении 10
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3912

      Ziklop 2 марта, 21:05

      что бы ты сказал в ситуации наоборот, ответ известен: было нарушение, а судья не свистел!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Ziklop 2 марта, 21:23

      что значит наоборот? Он за Локо так же играл, смысл ему бздеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:04

      Иванов оказался совсем не любителем бальных танцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      cska1948 2 марта, 20:18

      Когда в игре СпаМа с Сочи все спорные эпизоды трактовались в пользу Сочи, то болельщики СпаМа дружно кричали про очередной заговор. Но когда все спорные эпизоды трактуются в пользу СпаМа, то это для Заремы и Ко отличное судейство.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > cska1948 2 марта, 20:34

      Завтра начинается чемп. Я тебе напомню кто кричал, кто ныл. Долго ждать не придется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > cska1948 2 марта, 21:25

      Когда Спартак негодовал-это было из-за того, что это вошло в систему, а не из-за единичного случая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 19:56

      Просто ты футболист, а ЭСК чиновники дилетанты))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 19:46

      Питерские , ростовские ФАС...
      Порвите Рому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Ниф-Ниф 2 марта, 19:45

      Иванов правильно рассудил. ЭСК - разогнать!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Baggio1986 2 марта, 19:35

      Все правильно сказал по эпизоду с Тикнизяном,просто все привыкли,что у нас свистят за каждое касание,итак футбол дерьмовый,ещё и свисток на свистке...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11