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    Тикнизян сообщил, сколько денег в месяц тратит его семья

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о ежемесячных тратах.

    – Латышонок рассказал, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а Денис Глушаков и Юрий Жирков – больше 1 миллиона рублей. Веришь таким цифрам?

    – Мне без разницы, кто на какую сумму живeт. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на всe.

    – Сколько ты тратишь в месяц денег?

    – Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей.

    • Жена Тикнизяна – экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина.
    • Наир выступает за сборную Армении.
    • На счету Тикнизяна 108 матчей за «Локомотив», 16 голов, 16 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    20.11.2024 19:28
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    Комментарии (2)
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    Medved2468
    1732126449
    Писдит, однозначно
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    saf05
    1732129513
    Надоели уже, кривоногие
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