Тикнизян сообщил, сколько денег в месяц тратит его семья

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о ежемесячных тратах.

– Латышонок рассказал, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а Денис Глушаков и Юрий Жирков – больше 1 миллиона рублей. Веришь таким цифрам?

– Мне без разницы, кто на какую сумму живeт. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на всe.

– Сколько ты тратишь в месяц денег?

– Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей.

Жена Тикнизяна – экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина.

Наир выступает за сборную Армении.

На счету Тикнизяна 108 матчей за «Локомотив», 16 голов, 16 ассистов.

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