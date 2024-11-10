Галактионов прокомментировал информацию о конфликте с Тикнизяном

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов опроверг информацию о конфликте с латералем Наиром Тикнизяном.

– Кто-то писал про ваш конфликт с Тикнизяном. По вашему общению такого ощущения нет. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши взаимоотношения с Наиром.

– Что касается конфликта^ это вообще глупость. Не знаю, кто это вбрасывает или раздувает. Я Наира знаю с 13-14 лет, он у меня играл ещe в сборной на чемпионате Европы. Знаю все его сильные, все слабые качества, знаю, как с ним разговаривать, как с ним себя вести. То, что у него было недостаточно игрового времени в начале, было связано, во-первых, с его состоянием, а также с тем, что его партнeры проявляли себя лучше.

На сегодняшний день Наир доказал, что он – полноценная боевая единица, тот игрок команды, на которого все рассчитывают. Он бьeтся, добивается результата. Он счастлив. Подчeркивает: «Предложите мне контракт». Думаю, это самый показательный ответ на все слухи.

Сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Спартака».

25-летний игрок стоит 6,5 миллиона евро.

В 13 матчах сезона РПЛ у Наира 2 гола, ассист.

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