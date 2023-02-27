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    «Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

    Какие у вас были ощущения перед ответным матчем «Спартака» и «Локо»? У меня такие: «Спартак» не в форме, но сильнее»; «Локо» пока не окреп – не очень понятно, чего от него ожидать; «В первом матче была минимальная победа, кажется, во втором будет что-то не очень ловкое и не очень подвижное».

    А в итоге на поле произошло что-то совершенно противоположное и невообразимое.

    Сомнения и подозрения рассеялись буквально за 10-15, когда команды полетели уничтожать друг друга в дерзких контратаках. Когда эмоции угасали, в ход шли какие-то тренерские задумки. Когда заканчивалась тактика, шло что-то совершенно лигочемпионское.

    Любимые истории из этого матча?

    Два сейва Ильи Лантратова с пенальти. Все равно, что один из них отменен. Все равно, что они не принесли «Локо» победу. Просто благодаря этим моментам и уверенной игре Лантратова в целом сложилось ощущение уверенности в обороне «Локо». Такого осенью почти не было.

    Резвость «Спартака», который очень уверенно душил «Локо» на правах сильного.

    Какой-то совершенно фантастический Антон Миранчук. Миранчук провел неплохую первую встречу со «Спартаком», но здесь: а) Сыграл просто отлично; б) Забил отличный гол.

    Форма Игнатова, который забил и ассистировал и логично стал лучшим игроком матча.

    Какая-то совершенно необычная и непредсказуемая концовка встречи с миллионом неожиданных поворотов.

    Судейство? Точнее, его спорность некоторых решений арбитра? Да, моментами в голове действительно появлялись вопросы. Но, кажется, даже они помогали этой встрече стать ярче.

    Я смотрел матч и после каждого гола думал: «Вот бы они (то есть команды) не закрылись». А они и не думали закрываться. Даже когда одни достигали нужного результата. Даже когда другие, казалось, теряли всякие шансы.

    Российский футбол возвращается – очень ярко, спорно и интересно.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    27.02.2023 22:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 28 февраля, 08:30

      НИКОГДА не обсуждал судейство, но ЭТОТ П**Р, игру обговнял!

      1
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      Рейтинг: +2429

      шахта Заполярная 27 февраля, 23:42

      На днях глядел противоположное унылое " зрелище" где самый "великий" клуп Вселенной играл с последней командой первой лиги, где не без помощи судьи в упорной возне победил. Вот где позорище банановое.

      1
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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька 27 февраля, 23:42

      Ога одни кайфуют, другие обтекают, а свисток при бабках !

      Позорным хрякам дали пробить всё, что можно и нельзя и по нескольку раз, а у Локомотива отобрали последнее, х.уле - в хлеву сегодня очередной шабаш. Судьишка явно в одном корыте харчуется вместе с щетинистыми крючкохвостыми хрюконами

      1
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      Рейтинг: +489

      эд100 > кaстрюлька 27 февраля, 23:51

      успокойся, когда ни будь, возможно, и твоя КАСТРЮЛЬКА закипит

      0
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      Рейтинг: +14469

      playsh 27 февраля, 23:35

      Спасибо обеим командам за прекрасный матч.Несмотря на спорные моменты,которые бывают во всех играх,они не были очевидными в чью либо сторону,а главное - не было грубости и неуважения к друг другу.Молодцы,спасибо Вам,ребята и низкий поклон.

      1
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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch 27 февраля, 23:00

      Невозможно не кайфовать от судейства...второй матч подряд...что происходит?
      Про игру Локомотива, для тех , кто про пустил 2 серии)Смольников спыра навешивал , в надежде попасть в голову Дзюбе , который, если ему что - то и долетало - пытался скидывать, дабы доказать, что он командный игрок , а там было три игрока спартачей...Баринов Макгеев и Тикнизян - эти люди вообще умеют играть в футбол?

      1
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      Рейтинг: +1187

      inzek 27 февраля, 22:49

      игра для зимы просто класс! понятно, будь я фанатом локо, говорил бы о заговоре...но, если посмотреть без пристрастий, то все пенки и перебивку, то все по факту. единственное, что может смущать это гол Романа Зобнина. спорное решение, но раз судья решил так, то будем верить. С победой братва!!!!!

      8
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 27 февраля, 22:42

      да хороший матч но оборону надо повыше уровнем поднимать

      3
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      Рейтинг: +489

      эд100 27 февраля, 22:41

      рад, что спорные моменты не повлияли на общий результат. удачи Локо. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      5
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      Рейтинг: +1093

      ПалкоВводецъ (returned) 27 февраля, 22:35

      Судья там выдал огонь. Стыдоба. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +489

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 27 февраля, 22:39

      ты видимо только своей палкой и водишь...

      6
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      Рейтинг: +14469

      playsh > эд100 27 февраля, 23:33

      ...у себя в очке,пусть потешится.

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