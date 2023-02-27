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  • «Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

«Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

27 февраля 2023, 22:27
9

Какие у вас были ощущения перед ответным матчем «Спартака» и «Локо»? У меня такие: «Спартак» не в форме, но сильнее»; «Локо» пока не окреп – не очень понятно, чего от него ожидать; «В первом матче была минимальная победа, кажется, во втором будет что-то не очень ловкое и не очень подвижное».

А в итоге на поле произошло что-то совершенно противоположное и невообразимое.

Сомнения и подозрения рассеялись буквально за 10-15, когда команды полетели уничтожать друг друга в дерзких контратаках. Когда эмоции угасали, в ход шли какие-то тренерские задумки. Когда заканчивалась тактика, шло что-то совершенно лигочемпионское.

Любимые истории из этого матча?

Два сейва Ильи Лантратова с пенальти. Все равно, что один из них отменен. Все равно, что они не принесли «Локо» победу. Просто благодаря этим моментам и уверенной игре Лантратова в целом сложилось ощущение уверенности в обороне «Локо». Такого осенью почти не было.

Резвость «Спартака», который очень уверенно душил «Локо» на правах сильного.

Какой-то совершенно фантастический Антон Миранчук. Миранчук провел неплохую первую встречу со «Спартаком», но здесь: а) Сыграл просто отлично; б) Забил отличный гол.

Форма Игнатова, который забил и ассистировал и логично стал лучшим игроком матча.

Какая-то совершенно необычная и непредсказуемая концовка встречи с миллионом неожиданных поворотов.

Судейство? Точнее, его спорность некоторых решений арбитра? Да, моментами в голове действительно появлялись вопросы. Но, кажется, даже они помогали этой встрече стать ярче.

Я смотрел матч и после каждого гола думал: «Вот бы они (то есть команды) не закрылись». А они и не думали закрываться. Даже когда одни достигали нужного результата. Даже когда другие, казалось, теряли всякие шансы.

Российский футбол возвращается – очень ярко, спорно и интересно.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Локомотив Спартак Игнатов Михаил Лантратов Илья Миранчук Антон Промес Квинси Галактионов Михаил Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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эд100
1677526881
рад, что спорные моменты не повлияли на общий результат. удачи Локо. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
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alefreddy
1677526926
да хороший матч но оборону надо повыше уровнем поднимать
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inzek
1677527358
игра для зимы просто класс! понятно, будь я фанатом локо, говорил бы о заговоре...но, если посмотреть без пристрастий, то все пенки и перебивку, то все по факту. единственное, что может смущать это гол Романа Зобнина. спорное решение, но раз судья решил так, то будем верить. С победой братва!!!!!
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ArReal
1677528014
Невозможно не кайфовать от судейства...второй матч подряд...что происходит? Про игру Локомотива, для тех , кто про пустил 2 серии)Смольников спыра навешивал , в надежде попасть в голову Дзюбе , который, если ему что - то и долетало - пытался скидывать, дабы доказать, что он командный игрок , а там было три игрока спартачей...Баринов Макгеев и Тикнизян - эти люди вообще умеют играть в футбол?
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Plyash
1677530132
Спасибо обеим командам за прекрасный матч.Несмотря на спорные моменты,которые бывают во всех играх,они не были очевидными в чью либо сторону,а главное - не было грубости и неуважения к друг другу.Молодцы,спасибо Вам,ребята и низкий поклон.
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шахта Заполярная
1677530563
На днях глядел противоположное унылое " зрелище" где самый "великий" клуп Вселенной играл с последней командой первой лиги, где не без помощи судьи в упорной возне победил. Вот где позорище банановое.
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sochi-2013
1677562254
НИКОГДА не обсуждал судейство, но ЭТОТ П**Р, игру обговнял!
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