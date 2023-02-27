«Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

Какие у вас были ощущения перед ответным матчем «Спартака» и «Локо»? У меня такие: «Спартак» не в форме, но сильнее»; «Локо» пока не окреп – не очень понятно, чего от него ожидать; «В первом матче была минимальная победа, кажется, во втором будет что-то не очень ловкое и не очень подвижное».

А в итоге на поле произошло что-то совершенно противоположное и невообразимое.

Сомнения и подозрения рассеялись буквально за 10-15, когда команды полетели уничтожать друг друга в дерзких контратаках. Когда эмоции угасали, в ход шли какие-то тренерские задумки. Когда заканчивалась тактика, шло что-то совершенно лигочемпионское.

Любимые истории из этого матча?

Два сейва Ильи Лантратова с пенальти. Все равно, что один из них отменен. Все равно, что они не принесли «Локо» победу. Просто благодаря этим моментам и уверенной игре Лантратова в целом сложилось ощущение уверенности в обороне «Локо». Такого осенью почти не было.

Резвость «Спартака», который очень уверенно душил «Локо» на правах сильного.

Какой-то совершенно фантастический Антон Миранчук. Миранчук провел неплохую первую встречу со «Спартаком», но здесь: а) Сыграл просто отлично; б) Забил отличный гол.

Форма Игнатова, который забил и ассистировал и логично стал лучшим игроком матча.

Какая-то совершенно необычная и непредсказуемая концовка встречи с миллионом неожиданных поворотов.

Судейство? Точнее, его спорность некоторых решений арбитра? Да, моментами в голове действительно появлялись вопросы. Но, кажется, даже они помогали этой встрече стать ярче.

Я смотрел матч и после каждого гола думал: «Вот бы они (то есть команды) не закрылись». А они и не думали закрываться. Даже когда одни достигали нужного результата. Даже когда другие, казалось, теряли всякие шансы.

Российский футбол возвращается – очень ярко, спорно и интересно.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Локомотива»